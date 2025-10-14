Arbetsterapeut till korttidsenhet funktionsstödsteamet Lundby
2025-10-14
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att stödja patienter i deras rehabilitering under korttidsvistelse? Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till Byalagsgatan, där du får möjlighet att göra skillnad i människors liv.
Byalagsgatan är en ny korttidsenhet i stadsdelen Lundby. Verksamheten har flyttat in i nyrenoverade och anpassade lokaler. Hit kommer patienter som är mellan 18 och 65 år med varierande diagnoser såsom fysisk funktionsnedsättning, progredierande sjukdom eller förvärvad hjärnskada. Många som kommer hit har drabbats mitt i livet och du blir därför en viktig del av deras väg tillbaka. Genom att stödja patienter med varierande rehabiliteringsbehov får du en dynamisk arbetsmiljö och möjlighet att kontinuerligt utveckla din kompetens. Samarbete i tvärprofessionella team och kollegialt stöd är centrala delar av arbetet. Du har din placering i ett stabilt team på korttidsenheten men ingår också i en större enhet, funktionsstödsteamet i Lundby.
Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt och att själv planera och påverka din arbetsdag i samråd med dina kollegor. Tillsammans med patienten arbetar du utifrån dennes personcentrerade mål. Du utför bedömningar, insatser och utvärderingar som syftar till att ge största möjliga självständighet i livet med så god livskvalitet som möjligt. I arbetet ingår att handleda stödpersonal, utföra och delegera rehabiliteringsinsatser samt att förskriva, prova ut och följa upp medicintekniska hjälpmedel.
Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som ny hos oss och för att du ska känna dig trygg i rollen erbjuder vid dig en god introduktion. Du arbetar dagtid, måndag-fredag, med möjlighet till flexibel arbetstid.
Välkommen att bli en del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa Stad för ett långt och värdigt liv. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har erfarenhet av habilitering/rehabiliteringsarbete. Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete mot målgruppen patienter med funktionsnedsättning.
Då arbetet som arbetsterapeut hos oss är självständigt har du förmågan att ta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Vid behov stämmer du av med dina kollegor för att komma vidare. Du arbetar tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår ifrån allas lika värde. Du har en öppen och positiv attityd och har patientens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation samt har inga problem med att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt.
Urval och intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
