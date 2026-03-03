Arbetsterapeut till korttids med stort fokus på rehabilitering!
2026-03-03
Korttidsenheten söker en arbetsterapeut!
Vi söker dig som är Legitimerad Arbetsterapeut som brinner för att hjälpa andra människor samt är trygg i din yrkesroll.
Korttidsenheten ligger på Lindesbergs lasarett och har utrymme för 23 platser, fördelade på 13 rum. Alla rum är anpassade efter olika vård- och omsorgsbehov.
De som arbetar på enheten består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och enhetschef. Vid behov kompletteras enheten med konsulterande läkare och fysioterapeut. All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande
förhållningssätt.
Tillsammans i ett team bestående av vårdpersonal, sjuksköterskor och enhetschefer kommer du att ansvara för de arbetsterapeutiska insatserna.
Du har även det rehabiliterande ansvaret på enheten.
Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan hos oss vid Lindesbergs kommun.
Som arbetsterapeut ansvarar du för den generella och specifika rehabiliteringen i teamsamverkan med sjuksköterskor, enhetschefer och vårdpersonal samt fysioterapeut.
I din roll Arbetsterapeut ska du utreda och bedöma behov samt utföra arbetsterapeutiska åtgärder. Här ingår ADL-bedömningar, att utföra rehabiliterande åtgärder i form av träning av aktivitetsförmåga samt förskriva hjälpmedel. I arbetet ingår att arbeta med nationella kvalitetsregister för en ökad kvalitetssäkring kring den enskilde.
Du ska även dokumentera i journalsystem och upprätta rehabiliteringsplaner.
I rollen ingår det även att delta i vårdplaneringar/SIP ,handleda vårdpersonal samt
delta på teamträffar och enhetsmöten.
Tjänsten är på 100% och är en tillsvidareanställning.
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut gärna med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Det krävs att du har körkort, klass B. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Det är också meriterande om du har:
• Utbildning i lyft- och förflyttningsteknik.
• Erfarenhet av att utbilda kring lyft- och förflyttningsteknik.
• Kännedom om verksamhetssystemet Viva.
• Erfarenhet i att utföra ADL bedömningar.
Du är självständig både ensam och i grupp, samt vill göra ditt yttersta för patienterna. Du är säker i din yrkesroll, engagerad, hjälpsam och tillmötesgående.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
