Arbetsterapeut till konsultuppdrag augusti-november
2025-08-12
Vi söker arbetsterapeuter för uppdrag inom kommunal verksamhet
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill arbeta inom kommunal verksamhet under en tidsbegränsad period. Uppdraget är på heltid, måndag till fredag, med start den 25 augusti och pågår till den 30 november.
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunen, arbetar självständigt och sätter individens behov i fokus.
Vi söker dig som:
Legitimerad arbetsterapeut
Har två års erfarenhet från kommunal verksamhet
Arbetar självständigt och har god samarbetsförmåga
Sätter patientsäkerheten i fokus
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Uppdrag". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
741 76 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9455679