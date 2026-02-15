Arbetsterapeut till konsultuppdrag (2 uppdrag)
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Ånge Visa alla sjukgymnastjobb i Ånge
2026-02-15
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Ånge
, Sundsvall
, Östersund
, Mark
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi söker en arbetsterapeut för ett konsultuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar arbete inom hemsjukvård, LSS, särskilt boende samt demensverksamhet. Arbetet utförs i hela kommunen och kräver flexibilitet vad gäller placering och daglig planering.
Arbetsterapeuten kommer att utgå från Parkbacken i Ånge eller Furubacken i Fränsta, beroende på verksamhetens behov. Beroende på uppdragets upplägg kan arbetsdagen inledas i antingen Ånge eller Fränsta.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Individuella funktions- och aktivitetsbedömningar
Planering och genomförande av rehabiliteringsinsatser
Arbete inom hemsjukvård, LSS, särskilt boende och demens
Samverkan med vårdtagare, anhöriga och personal
Dokumentation enligt gällande lagstiftning och rutiner
Arbetstider
Arbetstid är helgfri vardag
Arbetstiden är antingen 07.00-16.00 eller 08.00-17.00
En timmes lunch ingår
Arbetsterapeuten kan själv välja arbetstid
Inför uppdragets start sker inskolning under två dagar.
Om uppdraget
Uppdragsperiod 1 april 2026 till 31 augusti 2026
Möjlighet till förlängning med två månader i taget, dock längst till och med 31 december 2026
Uppdraget kan starta tidigare enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Ånge". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9743159