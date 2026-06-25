Arbetsterapeut till kommunrehab
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2026-06-25
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Vill du tillsammans med oss vara med i vårt utvecklingsarbete med teambaserat- och vardagsrehabiliterande arbetssätt i fokus?
Bergs kommun satsar på kommunrehabilitering och söker därför nu en driven och engagerade arbetsterapeut till vårt team. Vi söker dig som drivs av ett varierat arbete, är utvecklings- samt lösningsfokuserad och vill vara med och arbeta för att varje individ ska ges möjlighet till ett så aktivt, självständigt och delaktigt liv som möjligt. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I och med satsningen på kommunrehab utökas verksamheten med ytterligare en arbetsterapeut. Som arbetsterapeut inom kommunrehab ingår du i ett team runt den enskilde och arbetar utifrån våra rutiner och processer. Arbetsgruppen består idag av två arbetsterapeuter, tre fysioterapeuter, en rehabassistent samt en hjälpmedelsförrådsansvarig med inriktning mot verksamheten. I samband med utökningen kommer arbetsgruppen att bestå av tre arbetsterapeuter och tre fysioterapeuter. Hos oss arbetar du teambaserat tillsammans med en fysioterapeut inom ett geografiskt område. Kommunen är indelad i tre områden – Norr, Mitt och Syd – där du tillsammans med fysioterapeut ansvarar för ett område.
Våra patienter är individer som har hemsjukvård i eget boende, LSS, personlig assistans, korttidsboende och särskilda boenden. En stor del av arbetet innebär att göra individuella aktivitetsbedömningar, utforma och genomföra rehabiliteringsinsatser samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även handledning och instruktion till den enskilde, anhöriga och studenter, samt att utbilda personal i vardagsrehabilitering och hjälpmedelshantering.
Förutom att arbeta tillsammans med en fysioterapeut arbetar du tillsammans med andra andra professioner så som sjuksköterskor, distriktsköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer. Det finns tillgång till bilar som tillhör kommunrehab på de olika områden som underlättar det dagliga arbetet.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete inom kommunal rehabiliteringsverksamhet är meriterande. Utifrån de många kontakter som uppdraget innebär, samt vårt dokumentationskrav, behöver dina kunskaper i det svenska språket vara mycket goda (både i tal och skrift). Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Då arbetet innebär kontakt med människor i olika livssituationer så är det viktigt att du har ett positivt bemötande och ett konstruktivt förhållningssätt. Du behöver också vara flexibel och ha god planerings- och samarbetsförmåga. Vidare trivs du med att arbeta salutogent och är duktig på att se möjligheter och lösningar i din vardag. Förmåga att arbeta både självständigt och i team är också nödvändigt.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast möjlig, enligt överenskommelse.
Låter detta intressant? Rekryteringsprocessen kommer ske löpande under annonseringsperioden så vänta inte för länge med att skicka din ansökan.
Bergskommun tillämpar sig av HÖK/AB (allmänna bestämmelser) på tjänsten. Vi tillämpar individuell lönesättning. För denna tjänst ligger det aktuella ingångslönespannet på 35 000 - 42 000 kr i månaden, beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens.
Vid erbjudande av anställning kommer utdrag från brotts- och misstankeregister behövas visas upp.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Varmt välkommen som vikarie hos oss inom hälso- och sjukvård på Bergs kommun.
Kontaktinformation
Maria Karlgård, Enhetschef rehab och bistånd, 0687-164 30, lena.backman@berg.se
Lena Backman, HR-konsult, 0687-163 28, lena.backman@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxel, 068-16100
Arbetsplats
Vallmovägen 8
845 31 Svenstavik
Viktig information:
Arbetsgivare: Bergs kommun
Ref.nr: 5150277092
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs Kommun
(org.nr 212000-2502)
845 21 SVENSTAVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergs kommun Jobbnummer
9979446