Arbetsterapeut till kommunens rehabteam i Bräcke
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Sjukgymnastjobb / Bräcke Visa alla sjukgymnastjobb i Bräcke
2025-11-06
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ansvarstagande arbetsterapeut till vårt HSL- gäng! Hos oss välkomnas man av trevliga kollegor med olika lång erfarenhet inom kommunal vård och omsorg där vi stöttar och hjälper varandra. Tillsammans bildar vi ett bra team som består av fast anställd personal. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistent, kognitiva stödteamet, verksamhetsutvecklare/systemansvarig, MAS och verksamhetschef.
Viktigt för oss i vårt team är ett gott samarbete. Balans mellan krav och förutsättningar. Patienten i fokus, skratta och ha roligt tillsammans på arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö vilket är ett prioriterat område för verksamhetschefen. Ledarskap som bygger på tillit och förtroende, medarbetarnas mående i fokus.
Som arbetsterapeut hos oss har man ett flexibelt och varierande arbete med patienter boende både i ordinärt boende, särskilt boende, kortvård samt LSS. Här arbetar man under frihet med eget ansvar, vilket innebär att man själv lägger upp sitt arbete, planerar utifrån patienternas och verksamhetens behov. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att göra bedömningar samt erbjuda, genomföra och utvärdera de hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs utifrån den enskildes rehabiliteringsbehov.
Andra arbetsuppgifter inkluderar:
• Anpassning av vardagsmiljön och bostäder
• Vid behov handleda och utbilda patient/närstående/omvårdnadspersonal/kollegor
• Förskriva olika tekniska hjälpmedel.
• Kontakt med anhöriga, annan legitimerad vårdpersonal och omvårdnadspersonal som är knuten till patientens omvårdnad/rehabilitering.
Rehabteamet i Bräcke kommun består av tre fysioterapeuter och tre arbetsterapeuter samt en rehab assistent. Rehabteamet har träffar kontinuerligt som ett naturligt nav för samarbete, utbyte inom den egna professionen och för att förändra/utveckla framåt. Samtliga har en viktig roll i teamarbetet tillsammans med övriga professioner som sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer. Teamträffar och vårdlagsträffar är forum ute i verksamheterna där alla professioner medverkar för att skapa en god och säker vård kring våra patienter.
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö och friskvård är något vi prioriterar. Till Bräcke finns goda pendlingsmöjligheter med tåg, möjlighet att arbeta till och från arbetetKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med ett genuint intresse för människor. I ditt arbete krävs att du är lyhörd för individuella behov, flexibel, ansvarstagande och samarbetsvillig samt har förmåga att leda personal och ge dem stöd och råd i frågor som rör yrkesområdet. Vi ser också att du har en positiv inställning och med ett gott bemötande mot såväl kollegor som patienter och anhöriga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav på B-körkort och datorvana. Uttrycka sig väl i både tal och skrift i svenska språket.
Nyfiken och vill veta mer, ring så berättar vi.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Provanställning 6 månader kan tillämpas.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-33-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460), http://www.brackenasta.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Ann-Katrin Hansson ann-katrin.hansson@bracke.se 0730892048 Jobbnummer
