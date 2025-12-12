Arbetsterapeut till kommunal hälso- och sjukvård
Vännäs kommun / Sjukgymnastjobb / Vännäs Visa alla sjukgymnastjobb i Vännäs
2025-12-12
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår rehabiliteringsenhet eftersom en av våra medarbetare går till ett annat uppdrag.
Inom den kommunala rehabenheten arbetar sju arbetsterapeuter och fyra sjukgymnaster/fysioterapeuter med att, på ett personcentrerat arbetssätt, hjälpa den enskilde att uppnå ökad självständighet, delaktighet och bästa möjliga livskvalitet utifrån egna resurser och förmågor. Uppdraget är att utföra rehabiliterande åtgärder inom kommunens ansvarsområde till personer i ordinärt boende, äldreomsorgens särskilda boenden, korttidsboende samt gruppboenden och servicebostad inom LSS.
Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och att du ska trivas. Vi erbjuder bland annat;
- Verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet med stöd av en erfaren arbetsgrupp
- Ett omväxlande arbete
- Personcentrerad vård med långa relationer med våra brukare/patienter
- Flexibel arbetstid i enlighet med flextidsavtal
- Konkurrenskraftig och individuell lönesättning
- Förmånligt friskvårdsbidrag
- Aktiviteter via kommunens friskvårdsförening Kom Loss.
- Kompetensutveckling Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som arbetsterapeut hos oss kommer i huvudsak vara inriktat mot hemsjukvården. Eftersom arbetsgruppen är liten kommer du även att arbeta med andra verksamhetsområden. Arbetet omfattar bland annat;
- Bedömning och träning av ADL förmåga
- Funktions- och aktivitets bedömning, utredning, råd och stöd
- Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
- Utbildning av personal
- Samverkan med andra vårdgivare
- Handleda och stödja anhöriga och vårdpersonal
- Handleda studenter
- Intygsskrivning
- Dokumentation
- Samarbete i resursteamet tillsammans med övrig leg personal Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård och Funktionsstöd (LSS) är meriterande. Vi värdesätter personliga egenskaper som social kompetens, flexibilitet och en lösningsfokuserad inställning. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och har förmåga att göra bedömningar och fatta beslut. Du behöver även ha förmåga att planera och organisera din arbetsdag på ett självständigt och effektivt sätt.
Du förväntas vara engagerad i att föra verksamheten framåt samt främja samarbete såväl internt i teamet som med andra vårdgivare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga samt förmåga att handleda och motivera patienter och omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande arbetssätt.
Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter kvaliteter som bidrar till mångfald i verksamheten. Vi hoppas därför på sökanden av olika kön samt etnisk tillhörighet.Anställningsvillkor
Körkort B är ett krav och du bör ha erfarenhet av att köra bil.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Elena Jakobsson 073-3788918 Jobbnummer
9641092