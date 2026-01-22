Arbetsterapeut till kirurgklinikens rehabenhet
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2026-01-22
Är du nyfiken på en arbetsplats där variation, teamkänsla och utveckling står i centrum? Då kan Kirurgklinikens rehabenhet vara rätt plats för dig! Här finns en stark vilja framåt, ett öppet klimat och möjligheter att påverka din egen och verksamhetensutveckling.
Nu söker vi en sista förstärkning till teamet - därefter är vi fullbemannade. Ny eller erfaren, det viktigaste är att du vill göra skillnad!Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling och uppföljning av patienter inom både sluten- och öppenvård. Du möter patienter i olika vårdprocesser och använder din kompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för återhämtning och självständighet.
Rehabenheten ansvarar gemensamt för arbetsterapeutiska insatser mot flera kliniker inom sjukhuset, vilket ger både variation och en bred kompetensbas. Du har ett tydligt uppdrag inom ditt område och arbetar i nära samarbete med både dina arbetsterapeutkollegor och andra yrkeskategorier i teamet - tillsammans bidrar ni till en verksamhet som ständigt utvecklas.
I uppdraget ingår även att handleda arbetsterapeutstudenter och delta i utvecklingsarbeten som bidrar till en patientsäker och modern vård.
Om arbetsplatsen
Kirurgklinikens Rehabenhet består av en grupp arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt enhetschef som tillsammans ansvarar för insatser på flera kliniker, bland annat kirurgi, onkologi, infektion, kvinnosjukvård, operation, urologi, kärlkirurgi och öron.
Vi har ett nära samarbete, delar kunskap och utvecklar våra arbetssätt tillsammans. Vår gemensamma ambition är att ge bästa möjliga vård - med patienten i centrum och med fokus på ständigt lärande.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram med mentorskap för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• möjlighet till visst distansarbete vid pendling efter överenskommelse med närmaste chef
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag på 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som gärna har tidigare erfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med patienter inom vårt ansvarsområde. Har du dessutom förskrivar- och webSesamutbildning från Hjälpmedelscentrum ser vi det som en fördel. Då vi arbetar i journalsystemet Cosmic och Link är det meriterande om du har kunskap i båda systemen. Eftersom rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker trivs med att ta stort eget ansvar och kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och behåller ditt lugn även i mer utmanande situationer. Du tar initiativ för att få igång aktiviteter och uppnå resultat. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmågan att skilja på det personliga och professionella. Då du arbetar med många kollegor på olika kliniker är det viktigt att du är lyhörd och samarbetar bra med andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
I tjänsten ingår jourarbete storhelger där du arbetar en av fyra sammanhängande dagar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
