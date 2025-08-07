Arbetsterapeut till kirurgklinikens rehabenhet
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2025-08-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en nyfiken arbetsterapeut och som vill arbeta på en spännande, kunskapsfylld och varierande enhet, som Kirurgklinikens Rehabenhet. På vår enhet värderar vi teamarbete med patienten i fokus, där ditt engagemang blir mycket viktigt. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Hos oss blir arbetsuppgifterna varierande och består av bedömningar och behandlingar av patienter i sluten- och öppenvård som vårdas vid några av de kliniker vi arbetar mot. Det viktiga mötet med patienten, utprovning och individuell anpassning av hjälpmedel blir några av dina viktigaste arbetsuppgifter.
Denna tjänst riktar sig med ansvar mot Urologkliniken, Kärlkirurgiska vårdavdelning/ÖNH och Kognitiva Mottagningen. På Kognitiva mottagningen utför du bedömningar, behandlingar och instruktioner och arbetar med behandling av Fatigue.
Du kommer ha ett nära samarbete med flera yrkeskategorier. Du har din anställning på Kirurgklinikens Rehabenhet vilket innebär att du arbetar mot dina ansvarsområden, samtidigt som du ingår i kirurgklinikens enhet som består av en grupp arbetsterapeuter och fysioterapeuter, där vi hjälps åt och täcker upp för varandra vid behov. I arbetet ingår även handledning av arbetsterapeutstudenter.
Så här säger en medarbetare:
"Det som gör att jag trivs som Arbetsterapeut på Kirurgklinikens Rehabenhet är att jag får variationen och teamkänslan samtidigt som jag får använda min kompetens för att hjälpa människor tillbaka till sin vardag. Här finns det utrymme för både utveckling och skratt!" Sara, Arbetsterapeut.
Om arbetsplatsen
Tjänstgöringen vid Kirurgklinikens Rehabenhet innebär ansvar för arbetsterapeutiska- och fysioterapeutiska insatser på Kirurg-, Onkolog-, Infektions-, Kvinno-, Kärlkirurgiska-, Operations-, Urolog- och Öronkliniken. På enheten arbetar fem arbetsterapeuter och tretton fysioterapeuter, varav en är enhetschef. Vårt mål är att arbeta med patienten och teamarbetet i fokus, samtidigt som vi arbetar med utveckling som ger goda resultat för att skapa en patientsäker vård. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet, effektivitet och välkomnar nya idéer och arbetssätt.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Du kan läsa mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss gärna så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som gärna har tidigare erfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med patienter inom vårt ansvarsområde. Har du dessutom förskrivar- och webSesamutbildning från Hjälpmedelscentrum ser vi det som en fördel. Då vi arbetar i journalsystemet Cosmic och Link är det meriterande om du har kunskap i båda systemen. Eftersom rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker trivs med att ta stort eget ansvar och kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och behåller ditt lugn även i mer utmanande situationer. Du tar initiativ för att få igång aktiviteter och uppnå resultat. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmågan att skilja på det personliga och professionella. Då du arbetar med många kollegor på olika kliniker är det viktigt att du är lyhörd och samarbetar bra med andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde eller enligt överenskommelse.
I tjänsten ingår jourarbete storhelger där du arbetar en av fyra sammanhängande dagar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17/8 2025
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef, Kirurgklinikens rehabenhet
Silvia Husum De Utjés silvia.husum.de.utjes@regionvastmanland.se 021-17 36 39 Jobbnummer
9449295