Arbetsterapeut till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-10-10
Brinner du för rehabilitering och vill vara en del av ett engagerat team som gör verklig skillnad för patienters livskvalitet? Vi söker nu en arbetsterapeut till Karolinska Universitetssjukhuset där du får arbeta med högspecialiserad vård inom brännskador, kärl och plastikkirurgi.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett stimulerande och varierat arbete inom högspecialiserad vård
möjlighet att arbeta både i slutenvård och öppenvård
nära samarbete i ett tvärprofessionellt team
goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka arbetssätt och flöden
handledning av studenter och arbete med kvalitetsutveckling.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Som arbetsterapeut ingår du i ett tvärprofessionellt team där du bidrar med din kompetens för att möta patientens behov av utredning och behandling inom Karolinskas högspecialiserade vårduppdrag. Dina insatser är en viktig del i att möjliggöra en trygg vårdtid, säker utskrivning och minskad risk för återinläggning, samt i att utvärdera vårdresultat.
Tjänsten innebär arbete med brännskadepatienter, kärlpatienter och patienter inom plastikkirurgin, både i slutenvård och öppenvård. I slutenvården arbetar du nära patienten tillsammans med fysioterapeut, undersköterska, läkare och sjuksköterska, med målet att främja patientens aktivitetsförmåga, självständighet och livskvalitet. I öppenvården följer du upp patienterna, bland annat genom kompressionsbehandling. Arbetet kan också innebära att hjälpa andra patientgrupper i behov av kompressionsbehandling.
I rollen ingår även handledning av studenter samt utveckling av vården och arbetsflöden utifrån evidens och patienternas behov. Tillsammans med dina kollegor får du stora möjligheter att påverka och vidareutveckla arbetssätt och flöden för att skapa bästa möjliga vård för patienterna.
Vi söker dig som
arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt
har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team tillsammans med olika professioner
har förmåga att se helheten och anpassa dina insatser utifrån patientens individuella behov
bidrar med din specialistkompetens och vill utveckla vården utifrån evidens och bästa möjliga patientnytta.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med tillåtelse att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Meriterande:
Erfarenhet av akutsjukvård, framförallt brännskador och plastik
Magisterexamen/masterexamen och/eller specialistkompetens
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
