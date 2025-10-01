Arbetsterapeut till Karlslundsgården
2025-10-01
Vill du bli vår nya kollega? Om du är en arbetsterapeut med ett starkt engagemang för människor, intresse för välfärdsteknik och nyfikenhet på framtiden, då är det här tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Karlslundsgården är Örebro kommuns enda särskilda boende med inriktning välfärdsteknik. Vi hittar lösningar genom att tillsammans tänka utanför boxen och använder digitala möjligheter för att bidra till ökad trygghet, säkerhet och självständighet för våra hyresgäster.
Som arbetsterapeut hos oss samarbetar du med hyresgäster i det dagliga livet med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser. Du kommer att dela ansvar med en arbetsterapeutkollega och jobba i team tillsammans med våra hyresgäster, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschef. Vi jobbar med ett rehabiliterande förhållningssätt i grunden, där vi utgår från hyresgästens målsättning och där alla är viktiga för en helhet. Du kommer tillsammans med våra aktivitetsombud vara drivande i arbetet med aktiviteter och delta i dem för att möjliggöra en glädjefylld och stimulerande vardag för våra hyresgäster. Med hjälp av nyfikenhet, lyhördhet och nyttjande av nya tekniska lösningar kan vi ge våra hyresgäster ett så självständigt liv som möjligt. Vi vågar tänka nytt och kreativt, och vi hoppas att du vill vara en del av det arbetet!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra arbetsterapeutiska bedömningar med standardiserade instrument samt prova ut hjälpmedel
• planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder
• utbilda, informera och handleda övriga professioner samt studenter
• ha en ledande roll på teamträffar
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga och närstående
Om arbetsplatsen
Du hittar Karlslundsgården på Gäddestavägen 2 i Karlslund. Här lever våra upp till 72 hyresgäster livet på sina egna villkor och vi har äran att få stötta dem i vardagen. Genom att ta tillvara på innovativa tekniklösningar som sensorgolv, nyckeltaggar och mycket mer skapar vi förutsättningar för våra hyresgäster att leva ett både tryggare och självständigare liv. Vi har 8 avdelningar med inriktning somatik och kognitiv svikt, varav en avdelning har teckenspråksinriktning. Här finns gemensamma ytor, personalutrymmen, parboendemöjligheter och flera gemensamma balkonger. I den mysiga trädgården i söderläge finns växthus, odlingar, lusthus, konstverk, en liten damm, boulebana och promenadstråk med sittplatser.
För att sätta guldkant på våra hyresgästers vardag anordnar vi mycket aktiviteter i huset. I vårt närområde finns också många unika förutsättningar såsom hästar, grillplats, kyrkans trädgård och lokaler, skogen, herrgården m.m. Vill du få ett smakprov på vad vi har för oss just nu? Kolla in våra sociala medier "Karlslundsgården" på Facebook eller "karlslundsgardenvobo" på Instagram med vår hashtag #pådinavilkor.
Mer info om vårt boende och våra tekniska lösningar hittar du på vår hemsida, klicka här!
Som arbetsterapeut på Karlslundsgården kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS) där vi samlar alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden under en och samma organisation. På så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som arbetsterapeut innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och patienter, ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar, vilket blir särskilt viktigt för att vi ska kunna ta tillvara på ny teknik!
Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som arbetsterapeut
• erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt
• erfarenhet av arbete med välfärdsteknikTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 22 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9536149