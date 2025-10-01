Arbetsterapeut till Joylife Primärvårdsrehab Vallentuna (Uppstart)
Joylife Healthcare AB / Sjukgymnastjobb / Vallentuna Visa alla sjukgymnastjobb i Vallentuna
Vill du vara med och forma framtidens primärvårdsrehabilitering? På en av Sveriges mest moderna anläggningar? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Joylife är en väletablerad vårdgivare med ett starkt engagemang för långsiktig hälsa, hög tillgänglighet och individanpassad rehabilitering. Med verksamheter över hela landet erbjuder Joylife hälso- och sjukvårdstjänster inom både offentlig och privat regi - alltid med kvalitet, tillgänglighet och arbetsglädje i centrum. Nu startar vi upp en ny rehabiliteringsverksamhet inom ramen för Region Stockholms vårdval primärvårdsrehabilitering (LOV), och söker en erfaren och engagerad arbetsterapeut som vill vara med från början.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Du kommer arbeta i ett tvärprofessionellt team tillsammans med fysioterapeuter och dietist i helt nya lokaler utrustade med den senaste tekniken. Fokus ligger på det grunduppdrag som definieras i Region Stockholms avtal för primärvårdsrehabilitering - vilket innebär att du möter patienter med behov av tidiga, förebyggande och samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är att ge patienter stöd att återfå eller bibehålla aktivitets- och funktionsförmåga, med utgångspunkt i deras vardag.
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut med minst 4 års yrkeserfarenhet, varav en väsentlig del inom primärvårdsrehabilitering
Har god kunskap om aktivitetsbedömningar, hjälpmedelsförskrivning och samordning av rehabiliteringsinsatser
Har vana att arbeta utifrån ett personcentrerat och evidensbaserat arbetssätt
Är trygg i din profession och har förmåga att självständigt planera, genomföra och följa upp insatser
Har god digital kompetens och vana att dokumentera enligt gällande lagstiftning
Trivs i team och är nyfiken, lösningsfokuserad och intresserad av att bidra till en verksamhet i utveckling
Vi erbjuder dig:
En central roll i uppstarten av en helt ny, modern verksamhet
Kollegor som brinner för kvalitet, utveckling och samarbete
En arbetsgivare som värdesätter din kompetens och ger dig förutsättningar att göra skillnad
En unik arbetsmiljö med hög tillgänglighet till både teknik och tvärprofessionellt stöd
Trygg anställning med goda villkor
Minst 4 års öppenvårdserfarenhet
Meriterande kvalifikationer
Primärvårdsrehabilitering
Hemrehabilitering inom primärvården Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joylife Healthcare AB
(org.nr 556803-9985) Kontakt
Daniel Zand daniel.zand@joylife.se Jobbnummer
9535765