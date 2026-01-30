Arbetsterapeut till HS-organisationen särskilt boende
2026-01-30
Som arbetsterapeut hos oss har du ett nära samarbete med teamet, dvs undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer på det särskilda boendet. Du bidrar med din kunskap utifrån proffession och din erfarenhet, och får samtidigt möjlighet att utvecklas i din arbetsterapeutroll.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Välkommen att söka vikariat på kommunens särskilda boenden, inom HS-organisationen!
Örebro kommun har 22 särskilda med anställda undersköterskor. Som arbetsterapeut (eller sjuksköterska) är du anställd inom HS-organisation men har din placering på ett särskilt boende. HS-organisationen är uppdelad på sju områden.
Som arbetsterapeut hos oss erbjuds du ett spännande arbete bestående av varierande arbetsuppgifter vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar. På samtliga enheter finns möjlighet till ett nära kollegialt stöd. Om du erbjuds vikariat på ett säskilt boende är det främst den verksamheten du kommer arbeta på. Dock samarbetar vi med kollegor på andra boenden vilket gör att det kan bli aktuellt att även hjälpas åt på annat särskilt boende.
Exempel på arbetsuppgifter:
• du arbetar med patientens behov i centrum utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde
• du utreder, planerar, genomför och utvärderar arbetsterapeutiska insatser enligt arbetsterapiprocessen
• du bedömer den enskildes behov av miljöanpassning, hjälpmedel och strategier
• du förskriver och provar ut hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen
• du skriver intyg och utlåtanden
• du arbetar självständigt och i team med kollegor och andra yrkeskategorier
• du informerar, utbildar, handleder och instruerar omvårdnadspersonal
• du dokumenterar självständigt i kvalitetsregister och verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Som arbetsterapeut kommer du täcka upp på något eller några av våra särskilda boenden för äldre. Vi har 22 boenden utspridda över Örebro tätort och landsbygd med olika storlekar och inriktningar. Om du erbjuds vikariat på ett boende är det främst den verksamheten
du kommer arbeta på, men vi samarbetar med kollegor på andra boenden vilket gör att det också kan bli aktuellt att hjälpa till på dem. Eftersom storleken varierar gör även antalet arbetsterapeuter per boende det men oavsett var du jobbar kommer det finnas kollegialt stöd
antingen på ditt eget boende eller ett annat boende som ingår i området. Som arbetsterapeut hos oss erbjuds du ett spännande arbete med varierande arbetsuppgifter vilket skapar både omväxling och utmaningar. Vi ger dig även stor frihet att själv planera och lägga upp ditt arbete. Du kommer att täcka upp i vår verksamhet under semesterperioden men tanken är att tjänsten börjar något tidigare för att ge möjlighet till inskolning och överlämning.
Utöver våra särskilda boenden för äldre har vi även behov av arbetsterapeuter på Tullhuset, där vi bedriver utredning och rehabilitering för personer i behov av korttidsvård. Här arbetar du med en stor variation av patienter vilket leder till ett väldigt lärorikt arbete för dig som har viljan och intresset! Vi arbetar gränsöverskridande tillsammans med Region Örebro län så våra arbetsterapeuter har ett nära
samarbete med fysioterapeuterna från den geriatriska avdelningen.Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Du kommer att ha mycket kontakt med hyresgäster/kunder/patienter, anhöriga och personal vilket förutsätter att du är tydlig i din kommunikation, och att du har ett gott bemötande som gör att du skapar förtroendefulla relationer. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster/kunder/patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Kvalifikationer
• legitimerad arbetsterapeut
• god datorvana
• kunna uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
Meriterande:
• B körkort
• tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
• kunskap och erfarenhet av verksamhetssystemen ex Lifecare.Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 15 juni t.om. 9 augusti eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: ca 4 st
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
