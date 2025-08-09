Arbetsterapeut till Hemtjänst Norra Tierps kommun
2025-08-09
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi en engagerad och självgående arbetsterapeut till vårt team på hemtjänst Norra i Karlholmsbruk.
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med att stärka individers självständighet och livskvalitet i vardagen. Du kommer möta människor i olika livssituationer och arbeta med att främja deras möjligheter att klara sina dagliga aktiviteter, oavsett om det handlar om rehabilitering efter sjukdom, stöd vid psykisk ohälsa eller anpassningar i hemmet.
Arbetet är omväxlande och utvecklande. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat aktivitetsbedömningar, planering och genomförande av rehabiliterande insatser, utprovning och föreskrivning av hjälpmedel samt uppföljning och dokumentation enligt gällande riktlinjer. Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med andra yrkesgrupper i teamet.Kvalifikationer
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
