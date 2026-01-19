Arbetsterapeut till hemsjukvårdsområde Nord 4
2026-01-19
Vill du vara en del av vårt team där vi tillsammans skapar förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hos oss ingår du i ett härligt team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i de norra delarna av Helsingborg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du ha det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Du ansvarar specifikt för P-ADL och I-ADL genom bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt. Vi arbetar med kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och BPSD.
I arbetet ingår även att informera, instruera och handleda personal och kunder med avseende på de rehabiliterande, förebyggande insatserna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL, SoL och LSS. Du behöver ha goda datorkunskaper och vara bekväm med att arbeta i olika digitala verktyg. Arbetet kräver att du har B-körkort men vi cyklar också till våra kunder och därför behöver du kunna cykla.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du ska vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vidare är du en drivande och lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Ingångslönen för en nyexaminerad arbetsterapeut är 34 500. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månadslön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens.
Anställningsform: Två tillsvidareanställningar och en tidsbegränsad anställning, vikariat, under cirka ett år med möjlighet till förlängning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
