Arbetsterapeut till hemsjukvården i Kumla kommun
Kumla kommun / Sjukgymnastjobb / Kumla Visa alla sjukgymnastjobb i Kumla
2026-06-29
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Är du utvecklingsorienterad, nyfiken och är bra på att samarbeta? Är din styrka att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där patienten är medskapare i teamet. Vill du vara med och utveckla vården och omsorgen samt hälso- och sjukvården i Kumla kommun?
Vi söker en självständig arbetsterapeut som kommer arbeta mot kommunens invånare i hemsjukvården. Vi som arbetar mot hemsjukvården i Kumla kommun tillhör Hälso- och sjukvårdsenhet 1, där 10 arbetsterapeuter, 18 sjuksköterskor och en enhetschef ingår.
Tillsammans med sjuksköterska, omvårdnadspersonal och enhetschef arbetare vi i team med patienten som medskapare. Det finns stort engagemang och bred kompetens inom personalgruppen som har en stor vilja att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för medborgarna i Kumla.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att göra bedömningar och utredningar av patienter utifrån deras aktivitetsförmåga. Du kommer också att ansvara för behandling, träning och anpassning av miljön. Du hjälper till att prova ut lämpliga hjälpmedel i syfte att utveckla eller bibehålla självständighet.
Ditt arbete präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt vilket genomsyras i ditt arbete och till samtliga inblandade kring den enskilde. Du ska på ett pedagogiskt sätt kunna handleda patienten, omvårdnadspersonal samt närstående i träning och förflyttningsteknik.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från liknande yrke är meriterande. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Vi förväntar oss att du kan arbeta strukturerat, självständigt och flexibelt utifrån ett professionellt förhållningssätt med förmågan att se möjligheter. Du är van att använda teknik och digitala verktyg i ditt arbete. Du förväntas hålla dig uppdaterad avseende nya forskningsrön och utveckling inom området, och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Körkort B är ett krav. Det är meriterande om du har arbetat med rehabiliterande förhållningssätt samt dokumentationsvana i Procapita, Senior Alert samt Lifecare SP. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 70/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
)
692 80 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef HSE
Ida Hallin ida.hallin@kumla.se 019-586838 Jobbnummer
9982397