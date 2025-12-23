Arbetsterapeut till hemrehabiliteringen
2025-12-23
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut arbetar du med patientens behov i centrum med syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde individen. Du ansvarar för bedömningar, personlig hjälpmedelsförskrivning, bostadsanpassningar och rehabilitering av patienter i ordinärt boende. Vi erbjuder dig en aktiv arbetsdag med många personliga möten.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med fysioterapeut och övriga professioner, såsom sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Arbetet består av varierade arbetsuppgifter och patientgrupper vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar i arbetet. I arbetet ingår även dokumentation och administration.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Din arbetsplats
I maj 2026 kommer Linköping kommun att ta över ansvaret för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och biståndsbedömda trygghetsboenden i område sydväst som omfattar Lambohov, Skäggetorp, Vikingstad samt Ulrika/Nykil. Här kan du läsa mer om Linköpings områdesmodell för vård- och omsorg i hemmet. Med hänsyn till att uppdraget utökas pågår därför rekrytering av ytterligare en chef till hemrehabiliteringen.
Arbetsgruppen består idag av ca 35 kollegor som arbetar i tre geografiska områden, vilket kommer utökas till fyra. Du ansvarar tillsammans med fysioterapeut för ett hemsjukvårdsområde där du även ingår i det multiprofessionella teamet tillsammans med hemtjänstchef och personal. Hos oss får du ett meningsfullt arbete och möjligheten att vara en del av en större arbetsgrupp som främjar kompetensutbyte och utveckling.
Din arbetsplats kommer att vara belägen på Ålerydsvägen 7. Vi tar även över lokaler i Mjärdevi, beroende på din geografiska tillhörighet kan du därför få en placering där. Vi ser över lokalfrågan för att framåt kunna möjliggöra samlokalisering.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller förväntas ta examen januari 2026. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som arbetsterapeut, rehabilitering av målgruppen äldre samt erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning. Vi ser det också som meriterande om du har tidigare erfarenhet av hemrehabilitering.
Arbetet innefattar mycket patientkontakt och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera bra muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har datorvana och erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. För tjänsten behöver du kunna cykla samt ha B-körkort för manuell växellåda då vi både cyklar och kör bil i tjänsten.
Vi söker dig som är drivande i ditt arbete och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Du har ett flexibelt arbetssätt och kan ställa om utifrån verksamhetens behov och förändringar. Du har lätt att samarbeta med andra och bemöter andra på ett lyhört sätt. I ditt arbete kan du kommunicera tydligt och säkerställer att budskap når fram. Du är trygg samt har självinsikt med förmåga att agera professionellt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
I denna rekrytering kan språktester förekomma.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: 1 tidsbegränsad anställning till och med 2026-12-31 samt 1 tidsbegränsad anställning till och med 2027-05-31.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16194
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Maria Ekfeldt Maria.Ekfeldt@linkoping.se 013-29 41 04 Jobbnummer
9662963