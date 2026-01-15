Arbetsterapeut till hemrehab Rehab City Lidingö
2026-01-15
Vi söker en arbetsterapeut till hemrehab!
Rehab Citys enheter söker nu en arbetsterapeut till hemrehab på Lidingö.
Vi på Rehab City Lidingö är nio medarbetare som gillar teamarbete och gillar att göra hembesök och nu behöver vi en till arbetsterapeut.
Vi finns i fina lokaler i Torsvik, nära Lidingöbrons fäste, cirka 2 minuter med buss från Ropstens tunnelbana.
Hos oss lägger vi våra egna scheman och har flexibla arbetstider.
Vi gör de flesta hembesöken tillsammans med en teamkollega.
Vi kör elbil till de flesta besöken men vi har också tillgång till cyklar och ibland går vi till fots.
Rehab City ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, en organisation som värdesätter kreativitet och utveckling. På Rehab City Lidingö är vi cirka 30 medarbetare bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor, logoped, kurator, undersköterska och administratör. Vi erbjuder en arbetsplats med kunniga kollegor, gott samarbete, engagemang och högt i tak.
Vi är måna om den senaste kunskapen och satsar därför på kompetensutveckling och ser det som viktigt att ha möjlighet att påverka den egna arbetssituationen, bland annat genom flexibla arbetstider och egen schemaläggning. Natursköna Lidingö med lugn trafik och många cykelbanor är en del av vår arbetsmiljö. Du kan läsa mer om oss på Lidingö rehab (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Är man ny i yrket har vi en bra och tydlig introduktion med stöd av erfarna kollegor. Nya kollegor deltar också i mentorskapsprogram under sitt första år. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom generös friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt bra tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)

Dina arbetsuppgifter
Arbetet är förlagt inom hemrehabilitering och innefattar undersökning, bedömning, hjälpmedelsförskrivning och behandling/rehabilitering av patienter i alla åldrar med varierande diagnoser. I hemrehab hjälper du människor att bli så självständiga som möjligt i sin vardag. Du jobbar framförallt i team tillsammans med fysioterapeut eller dietist. Nedan följer några exempel på arbetsterapeutspecifika arbetsuppgifter:
Individuella bedömningar och förskrivning och utprovning av hjälpmedel
Bedömning och träning i ADL
Funktions- och aktivitetsbedömning i samband med demensutredningar
Kognitiva bedömningar samt förskrivningar av kognitiva hjälpmedel
Bedömning av bostadsanpassning samt intygsskrivning
Samverkan med andra vårdgivare, hemtjänst, anhöriga och bostadsanpassningshandläggare
Handledning av studenter ingår i uppdraget. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort och körvana är ett krav då vi tar oss med bil till hembesöken
Då du arbetar i patienters hem kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener som kan förekomma.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
