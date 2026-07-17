Arbetsterapeut till hemrehab på Rehab City Östermalm
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2026-07-17
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Vi söker Arbetsterapeut för en tillsvidaretjänst till vårt hemrehabteam på Östermalm.
Rehab City är en resultatenhet inom SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi består av ca 85 medarbetare på tre olika mottagningar och bedriver primärvårdsrehabilitering.
På vår mottagning på Östermalm arbetar 24 personer, varav 8 stycken är arbetsterapeuter.
Ditt arbete kommer att präglas av patientens fokus, arbetsglädje och inställningen att alla människor är lika mycket värda.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i hemrehab inom primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Patienterna har olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Vi jobbar både i hemrehabteam och med egna hembesök.
Du kommer jobba med aktivitetsbedömningar, hjälpmedelsförskrivning och träning i patienternas hem och närmiljö. Vi går eller använder cykel till våra hembesök.
När du arbetar i patientens hem behöver du klara av att vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning där provanställning kan komma att tillämpas, heltid eller enligt överenskommelse, flexibla arbetstider. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Leg arbetsterapeut med kandidatexamen 180 hp, magisterexamen är meriterande
Erfarenhet av arbete i primärvård är meriterande.
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1 nivå.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, vilket innebär att du:
Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och vara en del av ett team.
Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och kollegor.
Är bra på att prioritera och organisera ditt arbete samt snabbt ställer om till nya förutsättningar.
Du är social, ansvarstagande, engagerad och har lätt att skapa kontakter.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab City Kontakt
Michael Sahlin, Sveriges Arbetsterapeuter 08-50748882 Jobbnummer
10004842