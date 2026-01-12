Arbetsterapeut till Hedesunda Färnebo Din hälsocentral
2026-01-12
Hedesunda Färnebo Din hälsocentral ligger 3,7 mil söder om Gävle. Upptagningsområdet omfattar Hedesunda och stora delar av Österfärnebo och Gysinge. Befolkningsunderlaget i området är cirka 3 900 med 3 350 aktivt listade. Hedesunda Färnebo Din hälsocentral ingår i verksamhetsområde primärvård Gävle som består av åtta offentligt drivna hälsocentraler. Vi bedriver primärvård utifrån hälsovalsuppdraget med läkarmottagning, luftvägsmottagning, hembesök, BVC, distriktssköterskemottagning, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi.
Vi är en liten och trivsam hälsocentral med arbetsglädje och ett mycket bra teamarbete. Vi arbetar kontinuerligt för en bra arbetsmiljö.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Är du arbetsterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa? Tjänsten erbjuds på 100 procent. Behovet stationärt på Hedesunda Färnebo Din hälsocentral är 50 procent, och övriga 50 procent ingår man i teamet i verksamhetsområde primärvård Gävle.
Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning av aktivitetsförmåga i samråd med patienten och behov av rehabiliteringsinsatser
• bedömningar, förskrivning av hjälpmedel, utprovning, uppföljning enligt förskrivningsprocessen
• minnesutredningar som ett komplement till distriktssköterskas och läkares bedömning/utredning
• att formulera utlåtanden i ärenden som gäller bostadsanpassning, samt ansökan om personlig assistent
• kontroll av hjälpmedelskostnader och hyresansvar
• patientundervisning och rådgivning
• individuell behandling i hög grad i samarbete med andra professioner
• bedömningar och arbetsterapeutiska åtgärder i patientens hem.
Hos oss får du
• kollegialt stöd genom att ingå i ett nätverk med andra arbetsterapeuter som arbetar i verksamhetsområde primärvård Gävle
• delta i regelbundna möten för kollegiala diskussioner, där ni samverkar vid ledigheter och är ett nära stöd för varandra i vardagen
• möjlighet att under viss tid arbeta med administration på distans.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad kollega som trivs att vara en del i utvecklingen på hälsocentralen och inom primärvården. Du är ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete.
I rollen som arbetsterapeut ska du
• vara legitimerad arbetsterapeut
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och/eller hemsjukvård.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
