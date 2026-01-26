Arbetsterapeut till HC Stockholm vuxna
Vill du göra verklig skillnad för våra patienter?
Om oss:
Habiliteringscenter Stockholm vuxna är en specialistmottagning i öppenvården som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa.
Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning.
Vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi är ett härligt och engagerat gäng som besitter mycket kunskap och vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang till våra patienter. Vi tycker att det är viktigt med en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv, därför satsar vi på flexibla arbetstider och förmåner såsom friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid och fri sjukvård.
Om tjänsten:
Som arbetsterapeut i teamet för patienter med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller medfödda rörelsenedsättningar kommer du att ingå i en grupp om 9 behandlare varav 3 arbetsterapeuter. Vi arbetar både i team och individuellt. Sammanlagt är vi 25 medarbetare på enheten.
I arbetet ingår det att:
Kartlägga och bedöma patienters förmågor och behov Utforma individuellt, anpassat kognitivt stöd Förskriva och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel Göra CPUP-mätningar
Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs med vårdgrannar, nätverk, kommunal verksamhet och andra myndigheter. Insatserna sker på mottagningen, i patienters närmiljö eller hos vårdgrannar.
Hos oss erbjuds du:
• En god introduktion i ditt arbete
• En fin gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete
• Kollegial och extern handledning
• Kompetensutveckling via vår interna personalutbildning
• Fri hälso- och sjukvård
• Friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har:
God kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Erfarenhet av hjälpmedelsutprovning och förskrivning. Förmåga att dokumentera och arbeta strukturerat enligt gällande riktlinjer. Samarbetsförmåga och vana vid att arbeta i team. Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för planering, prioritering och genomförande av egna arbetsuppgifter.
Meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom habilitering, särskola, LSS-verksamhet eller liknande. kunskap om AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). erfarenhet av att arbeta med kognitivt stöd och lågaffektivt bemötande. arbetat i journalsystemet TakeCare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är lyhörd och drivs av att hitta olika lösningar för de individer som du möter. Du engageras av att stötta människor till ett värdefullt liv och värnar om allas lika värde. Du är intresserad av utveckling både av ditt kliniska arbete och av vårt gemensamma arbete på enheten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
