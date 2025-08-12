Arbetsterapeut till HC Järva vuxna
Arbetsterapeut till HC Järva vuxna Stockholms läns sjukvårdsområde.
Om oss: Habiliteringscenter Järva vuxen enhet är en specialistmottagning inom öppenvården som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning.
Vi arbetar i tvärprofessionella team med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi är ett engagerat gäng som besitter mycket kunskap och vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang till våra patienter. Vi tycker att det är viktigt med en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv, därför satsar vi på flexibla arbetstider och förmåner såsom friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid och fri sjukvård.
Om tjänsten: Habiliteringen erbjuder åtgärder både individuellt och i grupp. Vid behov i patientens närmiljö eller på annan lämplig plats. Arbetet sker individuellt men också tillsammans med team-kollegor, anhöriga eller nätverk. På enheten är vi sammanlagt 8 medarbetare som delar lokaler med barnhabiliteringen. Dina arbetsuppgifter kommer vara att kartlägga och bedöma patienternas förmågor och behov, planera behandlande åtgärder, genomföra dessa samt vid behov utfärda intyg. Tillsammans med patienter och närstående kommer du att utarbeta strategier samt vid behov prova ut, förskriva och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs med vårdgrannar, nätverk, kommunal verksamhet och andra myndigheter.
Hos oss erbjuds du: En god introduktion i ditt arbete- En fin gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete- Kollegial och extern handledning- Kompetensutveckling via vår interna personalutbildning- Fri hälso- och sjukvård- Friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid - Flexibel arbetstid
Anställningsform: Tillsvidaretjänst på tjänstgöringsgrad 100%.
Om dig: Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut som är strukturerad och samtidigt flexibel för att klara av och tycka om det varierade arbetsinnehåll som finns i vår verksamhet. Du är lyhörd och drivs av att hitta olika lösningar för de individer som du möter. Du engageras av att stötta människor till ett värdefullt liv och värnar om allas lika värde. Du är intresserad av utveckling både av ditt kliniska arbete och av vårt gemensamma arbete på enheten. Det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering och/eller personer inom vår målgrupp liksom av förskrivningsprocessen. B-körkort är ett önskemål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontakta gärna: Sektionschef Åsa Nilsson 08-12335023, Bitr. enhetschef Agneta Siegmeyer, 08-12335338.
Facklig kontakt: Martin Johansson, Arbetsterapeuterna 08-12335646
Om verksamheten: Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
