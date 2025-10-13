Arbetsterapeut till Hälsocentralen Ramsele/Junsele, Sollefteå
2025-10-13
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Välkommen till ett härligt gäng på Hälsocentralen Ramsele/Junsele och Sollefteå Hälsocentral! Hälsocentralerna Ramsele/Junsele har hälsocentraler i nordvästra delen av Sollefteå Kommun med runt 3900 listade. I Sollefteås tätort finns även Sollefteå Hälsocentral som har omkring 15000 listade. Nu söker vi en arbetsterapeut till oss! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Stationering enligt överenskommelse.
Arbetsterapeut till Hälsocentralen Ramsele/Junsele, SollefteåPubliceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som arbetsterapeut hos oss handlar främst om förskrivning av hjälpmedel utifrån primärvårdens uppdrag på Hälsocentralen Ramsele/Junsele och Sollefteå. Dina arbetsuppgifter innefattar:
Patientarbete inom mottagningsverksamhet
Bedömning och rehabilitering samt handrehabilitering
Bedömning av kognition och aktivitetsförmåga
Främjande av aktivitetsförmåga och förskrivning av hjälpmedel som kompensatoriska insatser
Träning och bedömning av aktivitets- och kognitiv förmåga
Arbetet innebär ett även att ha ett tvärprofessionellt teamarbete med andra yrkeskategorier.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Christina Lundholm Brorsson +46623744226 Jobbnummer
9554251