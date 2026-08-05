Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsteamet särskilt boende
Helsingborgs kommun / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Vi söker flera arbetsterapeuter som vill arbeta rehabiliterande för våra äldre och skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vill du bli en del av ett team med stor arbetsglädje och mycket engagemang? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Vi är totalt 20 arbetsterapeuter som arbetar i vård- och omsorgsförvaltningens 19 vårdboenden, korttidsenheten och dygnsavlösningen.
I dagsläget söker vi engagerade kollegor till våra team på Stattenahemmet, samt Pålsjöparks vårdboende.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling och möjlighet att bidra till verksamhetens fortsatta framgång.
Hos oss får du möjlighet att använda din kreativitet, kompetens och initiativförmåga för att skapa trygghet och underlätta vardagen för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med engagerade, nyfikna och hjälpsamma kollegor bidrar du till att göra skillnad i människors liv, både idag och i framtiden.
Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Arbetsbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Du ansvarar specifikt för P-ADL och I-ADL genom bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt. Vi arbetar med kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och BPSD.
I arbetet ingår även att informera, instruera och handleda personal, hyresgäster och studenter gällande de rehabiliterande och förebyggande insatserna.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL och SoL. Du behöver ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana.
Det är meriterande att ha arbetat i kommunal primärvård sedan tidigare. Vi ser det som extra positivt att ha goda kunskaper i Lifecare och vara trygg i förskrivningsprocessen. B-körkort är också meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du ska vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra.
Du blir en del av en framåtblickande organisation där utveckling, innovation och samarbete står i fokus. Vi värdesätter nya idéer och arbetar aktivt för att ständigt förbättra våra verksamheter och den service vi erbjuder.
Vidare är du flexibel och lösningsfokuserad. Du är den som alltid ser teamet som en tillgång och du bidrar till dess framgång.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Som medarbetare har du en chef. Du får en huvudplacering på en av våra enheter, men är anställd inom verksamhetsområdet. Det är alltid patientens behov som styr, vilket kan innebära att du arbetar både övergripande samt på andra enheter när det uppstår ett behov.
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Carl Westmans allé 5 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Csaba Szinte Csaba.Szinte@helsingborg.se +46708302833 Jobbnummer
10022964