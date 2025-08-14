Arbetsterapeut till hälso- och sjukvårdsenheten i Kungsör
2025-08-14
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till vår hälso- och sjukvårdsenhet. Är du en driven och lösningsfokuserad person som vill bidra till att skapa självbestämmande och självständighet för patienten? Då har du hittat rätt!
Den kommunala hälso- och sjukvården står ständigt inför nya utmaningar. Omställningen mot nära vård har påbörjats där de paramedicinska professionernas roller har och kommer att ha stor betydelse. Kommunens socialförvaltning har som mål att arbeta förebyggande och rehabiliterande med särskilt fokus på kvarboende i hemmet.
Som arbetsterapeut arbetar du dagligen strategiskt utifrån patientens behov. Du planerar själv din dag i det digitala planeringssystemet som finns i vår verksamhet. Du lägger en struktur tillsammans med övriga professioner i verksamheten och har en handledande funktion gentemot patient, omvårdnadspersonal och anhöriga med syfte att skapa självbestämmande och självständighet för patienten.
Du ingår i vår hälso- och sjukvårdsorganisation som består av sjuksköterskor, specialistundersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och aktivitetssamordnare. Som arbetsterapeut i Kungsörs kommun arbetar du med patienter inom ordinärt och särskilt boende. Du arbetar alltid kvalitativt enligt uppdrag och på ett fast rullande schema, dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut alternativt är i slutet av dina studier och väntas bli klar till januari 2026. Vi vill att du gillar att utveckla och utvecklas, ta initiativ, vara innovativ och kreativ. Digitalisering och välfärdsteknik är en viktig del inom området framåt och du har intresse för detta och ser nyttan i verksamheterna.
Som person är du driven, lösningsfokuserad och flexibel och arbetar alltid i enlighet med uppdraget. Du trivs att arbeta självständigt med frihet under ansvar och ser övriga professioners kunskap som en styrka. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig och samarbete en naturlig del av arbetsdagen. Här arbetar du personcentrerat med fokus på patientens självbestämmande.
I arbetet ingår journalföring och många sociala kontakter vilket kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt att du har god datavana. B-körkort är också ett krav då resor förekommer i tjänsten. Vi värdesätter erfarenhet och kompetens inom området och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till ett sammansvetsat gäng med erfarna kollegor. Vi stöttar varandra, har en god kommunikation och bra balans i teamet. Här får du en generös och trygg introduktion och vi erbjuder ett gott arbetsklimat!
Vi ser fram emot din ansökan!Anställningsvillkor
För anställning behöver du ha uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
