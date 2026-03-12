Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsenheten i Heby kommun
Vill du använda din erfarenhet och engagemang för att handleda andra i en omväxlande arbetsmiljö?
Rollen
Hos oss är du en viktig del av teamet och har en central roll för att främja livskvalitet och självständighet hos våra patienter.
I den här rollen kommer du att:
- Möta patienter i ordinärt boende, på vård-och omsorgsboende, korttidsenhet samt inom funktionsstöd/LSS
- Arbeta självständigt och i nära samarbete med fysioterapeuter, rehabassistent, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal
- Genomföra bedömningar, rehabiliterande åtgärder, utprovning och förskrivning av hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen
- Bedöma behov och skriva intyg inför ansökan om bostadsanpassning
- Handleda, vägleda och ge stöd till patienter, närstående och medarbetare utifrån din yrkesroll
- Vara delaktig i upprättande och uppföljning av rehabplaner, riskbedömningar och nationella kvalitetsregister och vara delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten
Det här är vi
Vi är ett engagerat och flexibelt team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistent. Vi är en del av kommunens Hälso- och sjukvårdsenhet tillsammans med sjuksköterskor och har en enhetschef som ansvarar specifikt för Rehabgruppen. Vi håller till i moderna lokaler på Lövsta vård- och omsorgsboende i centrala Heby. Här har vi en fin innergård, en välutrustad träningslokal, kontorsplatser och ett praktiskt hjälpmedelslager.
Vi har nära till varandra och tycker om att samarbeta, planera gemensamt och stötta varandra i det dagliga arbetet. Vi träffar patienter från 17 år och uppåt, i huvudsak äldre.
Är det här du?
Du, precis som vi, trivs med att arbeta i en omväxlande miljö och ser vinsterna i teamsamverkan. Du är pedagogisk och tycker om att handleda andra utifrån din erfarenhet och yrkeskunskap. Att arbeta personcentrerat och rehabiliterande är naturlig för dig och värdesätter en trivsam arbetsmiljö.
Vi vill att du:
- Har svensk legitimation som arbetsterapeut och minst 5 års klinisk erfarenhet och är trygg i din yrkesroll
- Har kunskaper och erfarenhet att bedöma, prova ut och förskriva hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen
- Har lätt för att samverka med andra professioner som sjuksköterskor, omsorgspersonal och biståndshandläggare och har lätt att anpassa dig till nya omständigheter
- Självständigt kan strukturera, planera och ansvara för dina arbetsuppgifter och att du har erfarenhet av att handleda arbetsterapeutstudenter
- Är initiativtagande, bidrar med nya idéer, trivs med att vägleda och handleda andra och ser vikten av teamsamverkan och personcentrerat arbetssätt
- Uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har giltigt B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal rehabilitering, förskrivning av el-rullstolar och kognitiva hjälpmedel. Har du en vidareutbildning inom arbetsterapi som vi bedömer är relevant för tjänsten, är de också värdefullt.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
