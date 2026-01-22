Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvården i Mölndal
2026-01-22
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Rehabenheten består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och servicetekniker som arbetar mot kommunens sex vård- och omsorgsboenden, en korttidsenhet och i hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet för personer över 18 år.
Rehabenhetens uppdrag är att utifrån ett personcentrerat arbetssätt arbeta och utveckla samverkan för en trygg och säker vård och rehabilitering för personer inom kommunal hälso- och sjukvård.
Som arbetsterapeut i Mölndals stad arbetar du huvudsakligen kliniskt där du självständigt och teambaserat identifierar och bedömer patientens rehabiliteringsbehov enligt arbetsterapiprocessen. Du arbetar i nära samarbete med övriga professioner i hälso- och sjukvården för att bedriva en trygg och säker vård.
Arbetet innebär att individuellt eller i team göra bedömningar av aktivitetsförmåga och bedöma och anpassa den enskildes hemmiljö. Du kommer att bedöma behov, prova ut och förskriva hjälpmedel. Att instruera och handleda närstående, hemtjänst- och omvårdnadspersonal i ett aktivitetsbevarande arbetssätt ingår också i arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete som arbetsterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård är meriterande men inget krav. Vi ser fram emot din kompetens och kunskap oavsett om du har flertaliga års erfarenhet av yrket eller kommer direkt från studierna.
Vi ser att du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och patientens bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
För tjänsten krävs att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har patientens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du är har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete och tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt. Vidare har du god förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål och verkar för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
B-körkort är ett krav då bilkörning ingår i arbetsuppgifterna.
Du behöver ha god datorvana och ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Rehabenhetens kontor ligger vid Södra Portens trevliga och attraktiva företagspark bredvid E6/E20 med goda kommunikationer med bil, cykel, buss och tåg. Här finns närhet till grönområde, restauranger och friskvårdsanläggning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringsprocessen har vi löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Annika Wållberg annika.wallberg@molndal.se 031-315 23 31 Jobbnummer
