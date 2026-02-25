Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvård i hemmet
Eksjö Kommun / Sjukgymnastjobb / Eksjö Visa alla sjukgymnastjobb i Eksjö
2026-02-25
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny arbetsterapeutkollega till vår grupp inom kommunal hälso- och sjukvård i Eksjö. Här arbetar vi nära våra verksamheter och patienter. Som anställd i Eksjö kommun delar vi tillsammans samma uppdrag och vision - Alla är vi Eksjö kommun.
Som arbetsterapeut i vår verksamhet gör du bedömningar och utför insatser i patientens hem samt på särskilt boende. Det kan innebära ADL-bedömningar, förskrivning av hjälpmedel samt intygsskrivande för bostadsanpassning. Du handleder omvårdnadspersonal samt säkerställer en god kontakt med patientens anhöriga. Som arbetsterapeut arbetar du tvärprofessionellt med fysioterapeut, sjuksköterska och undersköterska, du samverkar även med biståndshandläggare och andra vårdgivare. Du dokumenterar i Combine och kommunicerar i vårdplaneringssystemet Cosmic Link. Det är ett självständigt och omväxlande arbete där du till stor del planerar din dag själv.
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du i en grupp med en mycket god sammanhållning där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Hos oss finns en stor arbetsglädje, positiv energi och stort engagemang. Vi sätter alltid patientens behov i fokus.
Tjänsten är på 75% med en möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad på sikt.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet som arbetsterapeut. Vi tror att du vill jobba med rehabilitering i hemmiljö. Du sätter alltid patientens behov i centrum och har en nära dialog med dina kollegor. Du bemöter andra med respekt och har en positiv människosyn. Du har datavana, är nyfiken och gillar att jobba utvecklingsorienterat. Som person har du lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad, strukturerad, stresstålig och flexibel samt har en god förmåga till empati. Personlig lämplighet värderas högt.
B-körkort och goda svenskkunskaper är en förutsättning för tjänsten.
ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad på sikt. Tillträde sker 18 maj 2026 eller vid överenskommelse.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen. Urval och intervjuer sker löpande.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Belastningsregister
Före erbjudande om att arbeta som arbetsterapeut inom kommunal hälsa och sjukvård, ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det på polisen.se. Kontroll av egna uppgifter öppnas i samband med uppvisandet.Till arbete inom Vård och omsorg krävs utdraget "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308523-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Christina Fröding Eksjö kommun christina.froding@eksjo.se 0381-421 30 Jobbnummer
9762696