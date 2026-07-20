Arbetsterapeut till Habiliteringsmottagning vuxna i Nordvästra Skåne
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Ängelholm Visa alla sjukgymnastjobb i Ängelholm
2026-07-20
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Är du en arbetsterapeut som trivs med ett varierande och utvecklande arbete? Sök till oss!
Habiliteringens arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, alla människors rätt till integritet och självbestämmande och alla barns rätt att uttrycka sin mening.
Habiliteringsmottagning vuxna vänder sig till personer över 18 år med varaktiga funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi vänder oss även till patienternas närstående samt personal och assistenter. Verksamheten bedrivs i ett tvärfackligt teamarbete tillsammans med kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.
Habiliteringsmottagning vuxna i Nordvästra Skåne är en enhet bestående av två mottagningar, en i Helsingborg och en i Ängelholm. Våra mottagningar har ett väl utvecklat samarbete och det är vanligt förekommande att kollegor hjälper till på båda orterna. Nu söker vi två nya arbetsterapeuter till enheten, en tjänst till respektive mottagning.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut innefattar dina arbetsuppgifter bland annat att göra bedömningar samt att ge stödinsatser till våra patienter, både individuellt och i grupp. Vidare arbetar du med information, handledning, konsultation samt utprovning och uppföljning av vissa hjälpmedel. Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med kollegor. Hos oss arbetar vi i team där alla professioner är lika betydelsefulla och vi stöttar varandra dagligen i arbetet med våra patienter.
Tjänstens placeringsort blir efter önskemål och överenskommelseKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet från habiliteringsverksamhet och/eller annat arbete med våra målgrupper ses som meriterande.
Våra habiliteringsmottagningar för vuxna i Nordvästra Skåne präglas av stort engagemang samt en vilja till att bidra och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Vi strävar alltid efter att ha patienten i fokus och det är viktigt att ge denne förutsättningar för att vara delaktig. Vi söker därmed dig som har förmågan att planera och prioritera i dina arbetsuppgifter. Rollen innebär även många kontaktytor och flera olika människor att samarbeta med. Det är därför viktigt att du är kommunikativ och tydlig i både tal och skrift samt har en förmåga att lyssna och observera vad andra kommunicerar. Hos oss sätter vårt uppdrag och arbetssätt ramarna för arbetet, men inom dessa ramar krävs det att medarbetarna är trygga i sina roller och kan agera flexibelt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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000 00 - Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Lotta Andersson, Sveriges Arbetsterapeuter Lotta.C.Andersson@skane.se 0703-247016 Jobbnummer
10007517