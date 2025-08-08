Arbetsterapeut till Habiliteringsmottagning vuxna i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2025-08-08
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi dig som är arbetsterapeut till oss på Habiliteringsmottagning Vuxna i Malmö! Tycker du att detta låter som en spännande tjänst? Tveka då inte att söka dig till oss!
Habiliteringsmottagning Vuxna vänder sig till personer över 18 år som har en varaktig funktionsnedsättning såsom intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller rörelsenedsättning. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen Råd och Stöd. Vi vänder oss även till patienternas närstående, personal och assistenter. Verksamheten bedrivs i ett tvärprofessionellt teamarbete där arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, och fysioterapeut ingår. Vi har även administrativt stöd av våra enhetssekreterare. Vår arbetsplats genomsyras av ett starkt engagemang för våra patienter.
Habiliteringens arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, alla människors rätt till integritet och självbestämmande samt alla människors rätt att uttrycka sin mening.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi arbetar personcentrerat med målet att varje enskild patient ska uppnå en bättre fungerande vardag. I teamet ansvarar du för det arbetsterapeutiska perspektivet och ger patienten stöd, rådgivning och utbildning utifrån funktionsnedsättningen samt dess konsekvenser i vardagen. Insatser kan även ges till personal eller nätverk. Som arbetsterapeut arbetar du med att öka patientens förmåga till aktivitet och delaktighet genom att bedöma behov och ge insatser kring dagliga aktiviteter. Planeringen skapas tillsammans med patienten och nätverket. Du har ett nära samarbete med både kollegor på enheten och externa samverkanspartners, där du bidrar med din specifika yrkeskompetens. Du bedömer även behov av, förskriver och följer upp hjälpmedel. Insatserna kan ges individuellt och/eller i grupp och digitalt eller fysiskt. Arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped ansvarar för uppföljning av patienter som följs enligt kvalitetsregistret CPUP samt MMCUP. Tillsammans med övriga i teamet bidrar du till en god och säker vård för patienten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Därtill är du en van datoranvändare och har tidigare erfarenhet av dokumentation i datajournalsystem. Vi söker dig som har ett starkt intresse för kliniskt arbete med en bred målgrupp. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med våra målgrupper.
Du är positiv till tvärprofessionellt arbete, digital utveckling och samverkan med olika organisationer. För att trivas och lyckas i rollen bör du vara en flexibel, kreativ och utvecklingsorienterad person med en god förmåga att prioritera. Du har förmåga att arbeta såväl enskilt som i team samt samverka med andra enheter och samhällsaktörer. Stor vikt kommer att läggas vid god samarbetsförmåga, förmåga att driva sig själv samt personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Intervjuer planeras ske under vecka 37. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
