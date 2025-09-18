Arbetsterapeut till Habiliteringsmottagning vuxna i Kristianstad
2025-09-18
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du i ett varierande och utvecklande arbete samt vill vara del av ett kreativt arbetslag? Ta då chansen att bli vår nya kollega på Habiliteringsmottagning vuxna i Kristianstad!
Mottagningen vänder sig till personer över 18 år med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen Råd och Stöd. Vi vänder oss även till närstående samt personal. Verksamheten bedrivs i tvärprofessionella team med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och sekreterare.
Vår arbetsplats genomsyras av ett starkt engagemang för våra patienter. Teamet har en god sammanhållning och det finns ett gott samarbete för att hitta lösningar tillsammans. Vi ligger dessutom i lokaler att trivas i, både nyrenoverade och välplanerade.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba som arbetsterapeut hos oss? Hör vår kollega Marcus berätta via länken nedan:https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetare-berattar/#333665Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en arbetsterapeut till mottagningen i Kristianstad!
Vi arbetar personcentrerat med målet att varje enskild patient ska uppnå en bättre fungerande vardag. Vårt arbete innefattar såväl kontakt med närstående och personal som samverkan med myndigheter och andra aktörer. I tjänsten förekommer hem- och arbetsplatsbesök. Arbetsuppgifterna är varierade, utvecklande och meningsfulla.
I rollen arbetar du utifrån det arbetsterapeutiska perspektivet med att öka patientens förmåga till aktivitet och delaktighet genom att analysera behov samt ge råd, stöd och behandling kring dagliga aktiviteter. Du ger även stöd, rådgivning och utbildning utifrån patientens funktionsnedsättning samt dess konsekvenser i vardagen. Planeringen utformas tillsammans med patienten och dennes nätverk. Arbetet genomförs via enskilda patientmöten, utbildningar till patienter eller anhöriga i grupp samt i form av handledning till patientens nätverk. I arbetet samverkar du med flera olika aktörer inom både kommun och region. Du bedömer även behov av, förskriver och följer upp hjälpmedel samt specialanpassningar. Tillsammans med fysioterapeut och logoped ansvarar du för patienter som följs enligt CPUP eller MMCUP - kvalitetsregister och uppföljningsprogram för patienter med cerebral pares respektive ryggmärgsbråck.
Alla nyanställda erbjuds introduktionsprogram och en mentor inom verksamheten.
Arbetstid är dagtid, måndag till fredag, klockan 08.00 - 16.30.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Då det förekommer resor i tjänsten är även giltigt B-körkort eller motsvarande ett krav. Erfarenhet av arbete inom habilitering ses som meriterande.
Som person är du ansvarstagande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet ställer krav på självständighet, flexibilitet och förmåga att prioritera då tempot stundtals är högt. Eftersom vi arbetar i ett tvärprofessionellt team är intresse och erfarenhet av teamarbete värdefullt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras före eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Marie Ranstorp, Teamledare/arbetsterapeut 044 - 19 45 00
9516064