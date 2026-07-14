Arbetsterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Kristianstad Visa alla sjukgymnastjobb i Kristianstad
2026-07-14
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Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha ett arbete där du får använda hela din arbetsterapeutiska kompetens och samtidigt göra verklig skillnad för barn, ungdomar och deras familjer? Hos oss på Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat tvärprofessionellt team som arbetar personcentrerat och tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för barn och unga med varaktiga funktionsnedsättningar.
Därför trivs våra arbetsterapeuter hos oss:
• Jag får använda hela min arbetsterapeutiska kompetens och utvecklas varje dag. Arbetet är varierat, kreativt och meningsfullt och jag har fantastiska kollegor att dela det med, säger Eva, arbetsterapeut på mottagningen.
Arbetsterapeut Linnea fyller i:
• Ingen dag är den andra lik. Att få arbeta tillsammans med barn, familjer och ett kompetent team gör att jobbet känns både inspirerande och utvecklande.
Habiliteringsmottagning barn och unga vänder sig till barn och ungdomar upp till och med 17 år med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt deras familjer. Vi arbetar personcentrerat, vilket innebär att barnet, ungdomen och familjen är delaktiga genom hela vårdprocessen. På vår mottagning arbetar vi teambaserat där arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer, logopeder, specialpedagoger, fritidskonsulent, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor och dietist ger ett samordnat stöd.
Vi finns i nyrenoverade och funktionella lokaler tillsammans med habiliteringen för vuxna, vilket ger fina möjligheter till samarbete och en trygg övergång för våra patienter. I samma byggnad finns även Hjälpmedel samt Syn-, Hörsel- och Dövverksamhet.
Här får du möjlighet att utvecklas, tänka kreativt och följa barn och ungdomar genom viktiga delar av deras liv. Följ gärna länken för att läsa mer om vår verksamhet: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/gor-skillnad-for-andra/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du för att stärka barnets eller ungdomens möjligheter till aktivitet, delaktighet och självständighet i vardagen.
Du arbetar bland annat med att:
• utreda aktivitetsförmåga och identifiera behov av insats
• ge råd, behandling och handledning till barn, ungdomar och deras nätverk
• förskriva och prova ut kognitiva och andra medicintekniska hjälpmedel
• medverka vid bostadsanpassningar och anpassning av andra miljöer
• samarbeta med förskola, skola, sjukvård, socialtjänst och andra aktörer kring barnet eller ungdomen.
Arbetet är självständigt men du står aldrig ensam. Vi värdesätter kunskapsutbyte och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi söker dig som vill bidra med både kompetens och engagemang. Du uppskattar ett varierande arbete, trivs med att samarbeta och har samtidigt förmåga att planera och driva ditt eget arbete. Du ser möjligheter, är nyfiken på att utvecklas och tycker om att möta människor i olika livssituationer.
Hos oss får du en strukturerad introduktion anpassad efter dina tidigare erfarenheter och en handledare som stöttar dig under din första tid med möjlighet till fördjupning hos mentor. Du har regelbundna yrkesträffar med stort kollegialt stöd.
Arbetstiden är förlagd dagtid, och på måndagar arbetar vi till klockan 18.30, vilket kompenseras med att sluta 14.30 fredagar alternativt en ledig fredag i månaden. Vi tillämpar flextid när arbetet tillåter. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du giltigt B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och unga, habilitering, kognitivt stöd eller hjälpmedelsförskrivning.
Vi välkomnar både dig som har erfarenhet inom området och dig som är nyfiken på att utvecklas i en roll där du får möjlighet att arbeta med barn och unga inom habilitering. Det viktigaste är att du har ett engagemang för målgruppen och en vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss.
Som en del av lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstankeregistret och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Välkommen till en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans och där varje insats gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 33 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Eva Svensson, Arbetsterapeut 044194500 Jobbnummer
10002423