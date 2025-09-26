Arbetsterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Ängelholm Visa alla sjukgymnastjobb i Ängelholm
2025-09-26
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Eslöv
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Habiliteringen finns till för personer som har en varaktig funktionsnedsättning och deras anhöriga. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Här värdesätter vi delaktighet för patienter och deras familj, vilket genomsyrar hela vårt arbete.
Vår mottagning vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år och bygger på ett tvärprofessionellt familjecentrerat teamarbete. Vi finns placerade i vackra Ängelholm med närhet till både hav och fin natur. Mottagningen är placerad på norra sjukhusområdet i helt nybyggda och ändamålsenliga lokaler med den senaste utrustningen. Vi har goda pendlingsmöjligheter, där en promenad från tågstationen till oss tar cirka tio minuter. I arbetet finns även viss möjlighet till distansarbete.
Vill du arbeta på en arbetsplats där du får:
• Växa i din yrkesroll genom nära tvärprofessionella teamsamarbeten
• En viktig roll i att hjälpa våra barn och ungdomar att få en bättre vardag
• Gedigen introduktion till ditt arbete och handledning.
Då är du välkommen att söka tjänsten och bli vår nya arbetsterapeutskollega hos oss på Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm!
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Läs mer om oss och hör arbetsterapeut Sofia berätta mer om sitt arbete här: https://bit.ly/3OohIfuPubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Hos oss på Habiliteringsmottagning Ängelholm erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö präglad av hög kompetens och ett öppet samtalsklimat. Vi värnar om en stark teamkänsla där vi stöttar och lyfter varandra. Nu söker vi en engagerad arbetsterapeut som vill bli en del av vårt välfungerande team.
I din roll som arbetsterapeut ingår att utifrån den enskilde individens behov öka förmågan till delaktighet genom att analysera samt ge råd och stöd kring dagliga aktiviteter. En stor del av arbetet innebär att handleda barn/ungdomar och deras nätverk för att skapa förändring i barnets/ungdomens vardag. Du ger individuella insatser efter behov och efter den planering som görs i samråd med familj, barnet/ungdomen och övriga i habiliteringsteamet. Att bedöma behov av, ordinera och prova ut tekniska hjälpmedel samt medverka i bostadsanpassningar utgör också en stor del av arbetet. Arbetet är utåtriktat och innebär samverkan med andra verksamheter såsom förskola/skola, hjälpmedelsverksamhet, socialtjänst med flera. Utöver det direkta patientarbetet ingår administrativa uppgifter som bokning av patienter och journalhantering. I arbetsuppgifterna ingår också att på egen hand och tillsammans med övriga teamet strukturera och organisera arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill är giltigt B-körkort ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta med olika IT-system och digitala vårdkontakter. Har du tidigare erfarenhet av habiliteringsarbete eller arbete med barn och ungdomar med olika behov, eller annan erfarenhet av att arbeta med personer med särskilda förutsättningar, är detta meriterande. Vidare har du ett stort intresse av att arbeta med hela vår målgrupp.
Du som person har lätt för att samarbeta och inleda kontakt med barn och unga. Därtill anser du precis som vi att det är viktigt att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas och tas tillvara. Du sitter på stor självständighet, flexibilitet och har förmåga att hantera situationer när tempot stundtals varierar. Därutöver har du god förmåga att organisera och strukturera arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Jeanette Ohrberg, Enhetschef, 0431-58 58 01 Jobbnummer
9527808