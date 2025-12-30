Arbetsterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga 1 i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2025-12-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Habiliteringen är till för att göra livet mera möjligt för personer som har en varaktig funktionsnedsättning samt till deras anhöriga. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Habiliteringsmottagning enhet 1 är indelad i två team; ett team med inriktning barn ( 0-10 år) och ett team med inriktning unga (10-17 år) Detta vikariat är riktad till teamet för barn. Vi arbetar i tvärfackliga team bestående av medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens. Tillsammans med barn, föräldrar och nätverk skapar vi barnets plan och utifrån denna ger vi insatser till barn och familj. Enheten har ett särskilt ansvar för patienter med ryggmärgsbråck.
Vi som arbetar inom verksamheten har ett viktigt och utmanande uppdrag, vilket är att stärka individens kraft och frihet att forma sitt liv. Med stort engagemang och bred kompetens arbetar vi varje dag för att komma närmare vår målbild om att individer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv utifrån sina egna val.
Vår arbetsplats värdesätter delaktighet för barnen och deras familjer! Vi har driv och en hög ambition att fortsätta utvecklingen av våra arbetssätt, processer och medarbetare. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att allt det vi gör ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart.
Vi är en kunskapsorganisation som ger verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder samt främja kommunikation. Vi skapar förutsättningar för dialog utifrån barnets perspektiv. Det är viktigt för oss att du delar Region Skånes värderingar.
Titta gärna på våra filmer där våra medarbetare berättar om hur det är att arbeta hos oss. https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/gor-skillnad-for-andra/ Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en arbetsterapeut för ett vikariat som sträcker sig från 26-03-01 till 27-01-15.
Hos oss på Habiliteringsmottagningen Barn och Unga 1 Malmö får du möjlighet att arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens och ett gott samtalsklimat. Inom enheten har vi en bra teamkänsla och lyfter varandra. Vi välkomnar nu en arbetsterapeutkollega att bli en del av vårt team. På vår enhet arbetar fyra arbetsterapeuter.
I din roll som arbetsterapeut ingår att utifrån den enskilde individens behov öka förmågan till delaktighet genom att analysera, samt ge råd och stöd kring dagliga aktiviteter. En stor del av arbetet innebär att handleda barn/ungdomar och deras nätverk för att skapa förändring i barnets/ungdomens vardag. Du ger individuella insatser efter behov och efter den plan som görs i samråd med familj, barnet/ungdomen och övriga i habiliteringsteamet. Att bedöma behov av, ordinera och prova ut tekniska hjälpmedel samt medverka i bostadsanpassningar utgör också en stor del av arbetet. Arbetet är utåtriktat och innebär samverkan med andra verksamheter såsom förskola/skola, barnklinik, hjälpmedelsverksamhet, ortopedteknisk verksamhet, socialtjänst med flera. Utöver det direkta patientarbetet ingår administrativa uppgifter som bokning av patienter och journalhantering. I arbetsuppgifterna ingår också att på egen hand och tillsammans med övriga teamet strukturera och organisera arbetet.
Din arbetstid är förlagd till vardagar på dagtid:
Måndagar, onsdagar och torsdagar: 08.00-16.30.
Tisdagar: 08.00-18.30.
Fredagar: 08.00-14.30.
Vid anställning får du introduktion och handledning av en erfaren arbetsterapeutkollega som ger dig stöd under din första tid hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta med olika IT-system och att du haft digitala vårdkontakter. Har du tidigare erfarenhet av habiliteringsarbete, arbete med barn/ungdomar med funktionsnedsättningar eller av att på annat sätt arbeta med personer med funktionsnedsättningar, ses detta som meriterande.
Du som person har lätt för att samarbeta och inleda kontakt med barn och unga. Därtill anser du precis som vi att det är viktigt att barn och unga blir hörda och att deras synpunkter beaktas och tas tillvara. Du sitter på stor självständighet, flexibilitet och har förmåga att hantera situationer när tempot stundtals är högt. Därutöver har du god förmåga att organisera och strukturera arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Carina Bolin, Enhetschef carina.bolin@skane.se 040-673 08 59 Jobbnummer
9666174