Arbetsterapeut till Habiliteringscentrum i Västerås
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2025-09-08
Vill du arbeta som arbetsterapeut med råd, stöd och behandling för att skapa möjligheter för barn med autism att leva ett bra liv? Då kanske det är dig vi söker. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt. Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på Autismenheten ingår du i ett multidisciplinärt team bestående av arbetsterapeuter, dietist, kurator, logopeder, psykologer, fysioterapeut och specialpedagoger. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ge insatser till barnet och barnets nätverk med målsättningen att underlätta barnets inlärning och utveckling utifrån de speciella utmaningar som en autismdiagnos innebär.
En viktig del i arbetet är att föräldrar ska få kunskap om autism och förståelse för hur barnet fungerar utifrån sin diagnos. Vi stöttar familjer att få vardagens rutiner att fungera bättre. Vi lär ut sätt och strategier till föräldrar så barnet får möjlighet till att utveckla färdigheter som till exempel kommunikation, socialt samspel och andra olika färdigheter i vardagen. Att ge stöd som också främjar barnets delaktighet, självständighet och vuxenblivande är självklart i patientarbetet.
En del av arbetet innebär att ge handledning och utbildning till familj, nätverk och personalgrupper. Patientbesöken genomförs på mottagningen, digitalt och i hemmet men även i förskola och skola. I uppdraget ingår också att göra kartläggningar och bedömningar vid bostadsanpassningar och hjälpmedelsförskrivning. Vi arbetar med ett stort barnfokus för att anpassa kommunikationen och bemötandet till barnets utvecklingsnivå.
För att trivas hos oss är det bra om du tycker det är roligt att vara delaktig i utvecklingsfrågor, då teamet har stort fokus på verksamhetsutveckling. Att arbeta med ständiga förbättringar är en naturlig del i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
Autismenheten består av tre team, två barnteam och ett vuxenteam. Totalt arbetar sex arbetsterapeuter på enheten. Vi söker nu en arbetsterapeut till ett av barnteamen.
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet som erbjuder stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättningar. Till vuxna med förvärvad hjärnskada erbjuds stöd kring kommunikation och kognition. Inom Habiliteringscentrum finns cirka 150 medarbetare fördelade mellan våra enheter i Västerås, Köping och Fagersta.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• arbete i en välfungerande verksamhet som värdesätter dig som medarbetare
• att vara del av ett team med ett fantastiskt kollegialt klimat
• introduktionsprogram där du bland annat får ta del av våra interna utbildningar om tex. autism, kommunikation och habiliteringskunskap
• tillgång till en mentor för att du ska känna dig trygg i din profession
• att delta på länsövergripande yrkesträffar tillsammans med arbetsterapeutkollegor
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss gärna så ordnar vi det! Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har arbetserfarenhet som arbetsterapeut, men vi välkomnar även dig som är ny i yrkesrollen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av habilitering och/eller arbete med människor med autism eller andra funktionsnedsättningar samt erfarenhet av arbete med barn.
För rollen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser att du är en trygg och flexibel person. Eftersom vårt arbete innebär en långvarig kontakt med patienten är du bra på att bygga tillitsfulla relationer och motiveras av att se det mer långsiktiga resultatet. Du trivs som bäst när du får samarbeta tillsammans med andra men värdesätter samtidigt att få vara självgående i ditt arbete.
Körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Verksamheten har egna leasingbilar. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 september 2025.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
