Arbetsterapeut till Habiliteringscenter Sollentuna barn
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2026-07-23
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Arbetsterapeut till Habiliteringscenter Sollentuna barnPubliceringsdatum2026-07-23Om företaget
Habiliteringscenter Sollentuna barn är en specialistmottagning i öppenvården som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm. Vi erbjuder insatser till barn mellan 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.
Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team tillsammans med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut och specialpedagog. På mottagningen arbetar totalt sju arbetsterapeuter.Vårt upptagningsområde är nordvästra länet med kommunerna Järfälla, Solna, Sollentuna, Upplands-Väsby, Sigtuna och Upplands-Bro. Vår mottagning ligger i trevliga lokaler i centrala Sollentuna med närhet till pendeltåg, bussar, restauranger och affärer, ca 15 minuters resväg från centralen.Om tjänsten
Vi söker nu en arbetsterapeut till vårt autismteam. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 5-17 år med autism och deras nätverk Du får ett självständigt, omväxlande och mycket stimulerande arbete. Arbetsuppgifterna består av ett brett spektrum av arbetsterapeutiska insatser. Din roll består av att sprida kunskap till föräldrar och nätverk om stöd för att patienten ska klara sina aktiviteter i det dagliga livet. I arbetet ingår bl a funktionsbedömningar, kartläggningar, förskrivningar och uppföljningar av hjälpmedel för exempelvis kognitivt stöd, råd och stöd om bostadsanpassning eller om struktur i vardagen.. Insatser kan ges både individuellt och i gruppform. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs, inte bara i teamet, utan med vårdgrannar, kommunala verksamheter och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet. Arbetet sker främst på mottagningen men ibland även i patientens närmiljö.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har intresse av arbete med barn med olika funktionsnedsättningar och dess nätverk. Det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering eller annat arbete med personer inom vår målgrupp. Du har god förmåga till både självständigt arbete såväl som samverkan med det tvärprofessionella teamet. Du har god planeringsförmåga och är strukturerad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du:
• Ett variationsrikt arbete uppskattat av både patienter och deras anhöriga
• En god gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete som ger dig yrkesmässig utveckling
• Kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete
• God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning
• Fri hälso- och sjukvård
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
• Extra ersättning vid föräldraledighet
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 1 Barn Kontakt
Anna Ågren anna.agren@regionstockholm.se 08-12335940 Jobbnummer
10009690