Arbetsterapeut till Habiliteringscenter Flemingsberg barn
2026-02-16
Vill du göra verklig skillnad för våra patienter?
Habiliteringscenter Flemingsberg barn är en specialistmottagning i öppenvården som erbjuder insatser till barn 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar som intellektuellfunktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism.
Verksamheten bedrivs i ett tvärprofessionellt teamarbete tillsammans med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, specialpedagog och arbetsterapeut. Här får du möjlighet till bred yrkesmässig utveckling med arbetsuppgifter som det inte enbart finns ett enda rätt svar på. Vår mottagning ligger nära Flemingsbergs centrum mittemot Huddinge sjukhus.Om tjänsten
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår trivsamma habiliteringsmottagning i Flemingsberg. Habiliteringscenter Flemingsberg är en enhet inom Habilitering & Hälsa, en verksamhet inom Region Stockholm med särskild kompetens kring funktionsnedsättningar. På mottagningen arbetar vi i tvärprofessionella team inriktade mot målgrupperna rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och autism, och vi träffar patienterna både individuellt och i grupp. Patienterna bor i Huddinge kommun och Botkyrka kommun och har en funktionsnedsättning. Vi jobbar aktivt med fokus på att utveckla förmågor och strategier för att patienten och dess nätverk ska kunna hantera funktionsnedsättningen i vardagen.
Utmaningen hos oss finns i bredden av patientens individuella behov och ger därför möjligheter till bred erfarenhet samt yrkesmässig och personlig utveckling. Hos oss följer du barnet tillsammans med dess familj och nätverk och kan göra verklig skillnad!
Arbetsuppgifterna består av ett brett spektrum av arbetsterapeutiska insatser. Din roll består av att sprida kunskap till patienten, föräldrar och nätverk om stöd för att patienten ska klara sina aktiviteter i det dagliga livet. I arbetet ingår funktionsbedömningar, kartläggningar, upprättande av vård- och åtgärdsplaner i samråd med patienten och dess nätverk, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel inklusive högteknologiska hjälpmedel inom området kognitivt stöd, strategier kring tid, struktur och rutiner som främjar självständighet, bostadsanpassningar och råd och stöd om funktionsnedsättning. Föräldrautbildningar/kurser kring vardagsfungerande, struktur och planering ingår också i uppdraget.
Arbetet sker både individuellt mot patient/ nätverk samt i grupp. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs, inte bara i teamet, utan med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av arbete med barn/ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar. Specifika kunskaper och erfarenheter av barn/ungdomar med autismspektrumdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning är ett krav samt av arbete med kognitiva hjälpmedel.
Du är en person som är initiativtagande, kreativ, som engageras av att hitta lösningar utifrån patientens fokus. Du gillar att arbeta likväl självständigt som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet. Du är intresserad av att hålla i grupper och har god datorvana. Hos oss behöver du ha förmågan att kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier på din enhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde våren 2026
Vi erbjuder bland annat:
• 25 % subvention på SL-kort (3-12 månader)
• Individuellt anpassad introduktion och kompetensutveckling som sker i nära samarbete med erfarna kollegor i teamet.
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb
