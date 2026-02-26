Arbetsterapeut till Habilitering ungdom/vuxen, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukgymnastjobb / Sundsvall Visa alla sjukgymnastjobb i Sundsvall
2026-02-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta på en mottagning som sätter teamarbete, specialiserad kompetens och patientens livskvalitet i fokus? Välkommen till oss på Habiliteringsmottagningen ungdom/vuxen i Sundsvall!
Habiliteringen i Västernorrland är en länsövergripande verksamhet med omkring 100 medarbetare i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi arbetar med personer som har varaktiga funktionsnedsättningar - främst autism, cerebral pares och utvecklingsstörning - och erbjuder stöd genom hela livet.
Hos oss arbetar du i tvärvetenskapliga team där arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, logopeder, fysioterapeuter, habiliteringsläkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare samverkar tätt. Genom vår breda kompetens och nära samarbete skapar vi hög kvalitet för våra patienter och deras anhöriga.
Nu söker vi en arbetsterapeut till vårt team! Tjänsten avser ett vikariat, på heltid, till och med 2027-03-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsterapeut till Habilitering ungdom/vuxen, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Tjänsten erbjuder ett varierande arbete där flexibilitet, samarbetsförmåga och kreativa lösningar i vardagen är viktiga. Som arbetsterapeut samarbetar du nära framför allt fysioterapeut, men får stöd av hela teamet. Vi söker dig som vill arbeta med att stärka patienter i övergången från ungdom till vuxenliv och att hjälpa dem utveckla sin självständighet.
I teamet ingår att arbeta med:
Utredningar
Bedömningar
Behandlingar
Hjälpmedelsutprovningar
Uppföljningar
Som arbetsterapeut har du även ansvar för:
Information och rådgivning
Handledning
Samverkan med anhöriga, nätverk och andra aktörer
Utbildningsinsatser till personal och nätverk
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Karin Nordström +4660182882 Jobbnummer
9765430