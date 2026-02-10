Arbetsterapeut till funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad
2026-02-10
Ref: 20253009 Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
I funktionsstödsförvaltningen arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter med patienter som tillhör LSS eller socialpsykiatrin.
Det övergripande målet i vår verksamhetsområden är att skapa en god, värdefull och funktionell vardag för våra patienter och förvaltningens brukare. Vi arbetar med förebyggande, bibehållande och rehabiliterande åtgärder. Vi är i en omorganisation som innebär framöver att vi riktar hälsofrämjande och förebyggande insatser till de som bor på LSS-boenden tillhörande personkretsarna 1,2 och 3.
Du kommer att arbeta brett med såväl förflyttningar och hjälpmedel som med ADL-träning, kognitionsinsatser och särskilda behandlingar. Allt för att skapa en fungerande vardag i balans för våra patienter.
Hälso- och sjukvårdsteamet runt patienten består av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, rehabundersköterskor och undersköterskor. Du samarbetar också med personer i patienternas omgivning och ett pedagogiskt och edukativt förhållningssätt är viktigt för att motivera och stödja personer i nätverket runt patienten. Som en del i teamet bidrar du med värdefullt och meningsfullt arbete för personer i stort behov av stöd och insatser.
Inför omställningen till Nära vård söker vi nu dig som vill arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och vara med i utvecklingen av verksamheten framåt. På arbetsplatsen erbjuds du kollegial handledning av erfarna kollegor och ett genomarbetat introduktionsprogram. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har intresse av att arbeta med personer inom LSS-bostäder, socialpsykiatrin och personlig assistans. Tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande. Erfarenhet av kommunal sjukvård kan också vara en fördel. Du bidrar gärna med din kunskap och erfarenhet för att utveckla verksamheten och självklart trivs du med att arbeta i team kring patienten.
Du har en helhetssyn och en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv och kan hitta lösningar beroende på behov och situation. Du kan samtidigt avgränsa ditt arbete och jobba målfokuserat. Ditt samarbete med patienten, kollegor och hela nätverket är gott och du har ett lyhört, coachande och stödjande förhållningssätt.
Din förmåga att planera och prioritera är god, både självständigt och med stöd av dina kollegor och närmaste chef.
Mycket goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och i skrift. God datorvana och erfarenhet av dokumentation är ett krav.
B-körkort är ett krav, likaså att du kan cykla.
Om arbetsplatsen
Rehabsektionen ingår i förvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet. Vi är idag sammanlagt 40 legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar tillsammans med förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder för personer med nedsatta funktions- och/eller aktivitetsförmågor. Tillsammans gör vi det möjligt för Malmöbor att leva ett självständigt liv och få en fungerande vardag.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar vi tillsammans med att skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Ersättning
