Arbetsterapeut till funktionshinderverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård
Borås kommun / Sjukgymnastjobb / Borås Visa alla sjukgymnastjobb i Borås
2025-12-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.
Vi söker dig som är arbetsterapeut och vill arbeta lösningsfokuserat, kreativt och tillsammans med ett tryggt team i den kommunala hälso- och sjukvården med inriktning mot funktionshinderverksamhet. Du kommer att vara en del av ett av våra tre team och utgå från Bryggaregatan i Borås men arbeta i ett avgränsat geografiskt område där du möter personer som bor på gruppbostad, servicebostad eller ordinärt boende samt deltagare på daglig verksamhet.
Arbetsterapeut till funktionshinderverksamhet, kommunal hälso- och sjukvårdPubliceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut arbetar du med att stärka individens förmåga att klara sin vardag - det innebär att du arbetar preventivt, kompenserande och alltid med individens behov i fokus. Du har tillgång till beprövade metoder och strukturer, men vi vet också att det krävs mod att tänka nytt och kreativt. Vår målgrupp är komplex, vilket gör att flexibilitet, lyhördhet och förmåga att tänka utanför boxen är viktiga egenskaper i det dagliga arbetet. Du arbetar tätt tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska och rehabassistent i ett tvärprofessionellt team där vi hjälps åt och kompletterar varandra. Vi lägger stor vikt vid att du trivs i samarbete med andra men också har förmågan att arbeta självständigt. Som en extra förmån erbjuder vi dig fyra timmar per vecka som du fritt kan disponera för hemarbete, vilket ger en god balans mellan struktur och frihet.
Övrig information
Läs här om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är legitimerad arbetsterapeut och som gärna har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Det viktigaste är dock att du är engagerad, nyfiken och trygg i din roll, och att du har viljan att bidra till att förbättra vardagen för människor med olika funktionsvariationer. Det här är en otroligt meningsfull roll där du får använda både din kompetens och din kreativitet. Om du letar efter ett arbete där ingen dag är den andra lik, där teamkänslan är stark och där du får växa både professionellt och personligt - då har du hittat rätt.
Körkort B är ett krav.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Romika Wendahl 0734-15 33 88 Jobbnummer
9634933