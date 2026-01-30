Arbetsterapeut till Falu vårdcentral i Falun
2026-01-30
Varmt välkommen till Falu vårdcentral! Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut till heltidsuppdrag hos oss.
Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av rehabilitering och att möta människor!
Tillsammans ser vi fram emot att välkomna dig till tjänsten som verkligen värnar om att ge individen de rätta förutsättningarna för ett självständigt liv!
Vad erbjuds du?
I rollen som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta innebär bl.a. förskrivning av hjälpmedel, göra ADL-bedömningar och upprätta rehabiliteringsplaner med träningsåtgärder. Du kommer även göra hembesök och minnestest.
Primärvård för oss, är att alla i teamet är lika betydelsefulla och arbetar tillsammans för individens bästa. Hos oss kommer du till ett kompetent och sammansvetsat gäng, med god humor och mycket hjärta.
Vem söker vi?
Du är legitimerad arbetsterapeut. Det är viktigt att du har ett professionellt bemötande, med god servicekänsla och kommunikationsförmåga. Vi värdesätter att du är lyhörd för patienternas individuella behov. Vidare ser vi gärna att du är positiv, engagerad och öppen för nya utmaningar. För att trivas i rollen är det bra att du är flexibel och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Viss körning kan förekomma i tjänsten och du behöver ha körkort och tillgång till bil.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Rikard Andersson, rikard.andersson@regiondalarna.se
alt. 023-3816996.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: Vad är bäst för patienten? Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder. Som medarbetare på Falu vårdcentral får du ta ett stort eget ansvar. Det ger dig möjligheter att både utvecklas och att utveckla vården.
Falu vårdcentral ingår i Hälsoval Dalarna.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
