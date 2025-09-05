Arbetsterapeut till Enheten för hälsa och förebyggande arbete
2025-09-05
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en arbetsterapeut till Enheten för hälsa och förebyggande arbete!
Om verksamheten
Enheten för hälsa och förebyggande arbete består av arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker, dagverksamhetspersonal och anhörigkonsulent.
Hallsberg kommuns hälso- och sjukvård är indelad i geografiska områden. Den kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag finns inom hemtjänsten, särskilt boende och funktionshinderområdet.
Idag har vi 10 arbetsterapeuttjänster plus en pooltjänst. En av dessa tjänster är nu vakanta och vi söker därför arbetsterapeut till enheten. Vi är ett härligt gäng med hög samlad kompetens som tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag!
Som arbetsterapeut vid Enheten för hälsa och förebyggande arbete kommer du att arbeta med:
• Arbetsterapeutiskt arbete utifrån legitimation ex bedömningar, utprovningar, förskrivning av hjälpmedel, uppföljning, utredning, dokumentation och teamarbete med andra professioner.
• Du kommer att ansvara för område Öster i Hallsberg och brukare som nyttjar hemvård och/eller dagverksamhet. Du kommer även arbeta nära övriga arbetsterapeuter samt hjälpmedelstekniker i samverkan. Kontoret är placerat på Wernersbacke centralt i Hallsberg där även övriga arbetsterapeutkollegor som arbetar mot hemvård och LSS utgår ifrån.Kvalifikationer
Vi söker dig som är arbetsterapeut och som känner dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Du tar ansvar och fullföljer dina åtaganden avseende din legitimation. Du är drivande och lösningsfokuserad samt van att prioritera dina arbetsuppgifter. Vi välkomnar nya kollegor som genom engagemang och nytänkande kan hjälpa oss att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom den kommunala hemsjukvården. Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta. Du kommer att arbeta i team med andra arbetsterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer.Kompetenser
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av dokumentation
God datorvana
B-körkort
Meriterande
Utbildning inom manuella förflyttningar och lyftar
Utbildning inom MI och motiverande samtal
Utbildning/kunskaper inom hjälpmedelsteknik
Utbildning/kunskaper i bedömningsinstrument
Utbildning/kunskaper inom AKK och/eller tydliggörande pedagogik
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 100%.
Start: Enligt överenskommelse
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-09-21.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
