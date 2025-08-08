Arbetsterapeut till Duvboparks äldreboende
Sundbybergs kommun / Sjukgymnastjobb / Sundbyberg Visa alla sjukgymnastjobb i Sundbyberg
2025-08-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Duvbopark ligger i ett grönt och lummigt område i Duvbo, nära Sundbybergs centrum och består av fem våningar med sammanlagt 64 lägenheter varav 18 korttidsplatser. Det finns en aktivitetsledare som organiserar aktiviteter tillsammans med aktivitetsassistent. Inom verksamheten finns en vårdhund som arbetar dagligen på vår demensenhet.
Sundbyberg stads äldreomsorg är certifierade enligt ISO 9001:2015 som är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. Syftet är att sätta våra omsorgstagare i fokus och att ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar.
Till vår verksamhet söker vi en leg.arbetsterapuet. Tjänsten är ett gravvikariat under minst ett år. Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, fysioterapeut, omsorgspersonal och kvalitetssamordnare.
Vi kan erbjuda dig
• Ett självständigt arbete där du kan utforma dina arbetsdagar under eget ansvar.
• En verksamhet med många engagerade kollegor.
• Stöd av lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor från vårt kvalitetsledningssystem som underlättar dina arbetsuppgifter.
• Trygg och närvarande ledning med korta beslutsvägar.
• Ett öppet och prestigelöst arbetsklimat med mycket humor, arbetsglädje och gemenskap.
• Möjlighet att semesterväxla för fler semesterdagar.
• Friskvårdsbidrag.
Vi söker Dig som är engagerad, självständig, initiativrik, ansvarstagande och lösningsfokuserad samt har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga med ett genuint intresse för att arbeta med den åldrande människan. Att du vill arbeta salutogent är en förutsättning.
I dina arbetsuppgifter som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med omsorgstagaren, de bästa sätten att använda deras egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar den enskilde att själv vilja utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor med fokus på en meningsfull och värdig dag utifrån deras önskemål och behov. Ofta innebär det att du gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön. Du provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel. Du handleder omsorgspersonal i rehabiliterande insatser, förhållningssätt och förflyttningsteknik.
Övriga arbetsuppgifter kan vara att utföra riskbedömningar, organisera utbildningar, arbeta enligt BPSD, att samverka med olika instanser, handleda studenter och delta i utvecklingsarbete för att höja vårdkvaliteten.
Kvalifikationer: Du är legitimerad arbetsterapeut meriterande om du har erfarenhet av kommunal äldreomsorg. Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi arbetar ständigt med kvalitets-och kompetensutveckling och ser fram emot att du kommer att komplettera oss med din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan
Tillträde efter överenskommelse. Intervjuer kommer att hållas fortlöpande.
Ansök senast 7 september 2025. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret (beställs själv från polisen).
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Bitr.enhetschef
Suzanne Myrland suzanne.myrland@sundbyberg.se 070-087 68 31 Jobbnummer
9451031