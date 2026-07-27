Arbetsterapeut till dagrehabiliteringen
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård / Sjukgymnastjobb / Gävle Visa alla sjukgymnastjobb i Gävle
2026-07-27
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Verksamhetsområde primärvård är ett nybildat verksamhetsområde inom Region Gävleborg med ett länsövergripande uppdrag. Dagrehabilitering och psykoterapi erbjuder tvärprofessionella rehabiliteringsinsatser och strukturerad psykoterapi för vuxna patienter. Inom dagrehabiliteringen erbjuds patienter med stroke, neurologisk sjukdom/skada eller traumatisk hjärnskada individuell och gruppbaserad träning. Teamen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och rehabiliteringsassistent.
Nu söker vi en legitimerad arbetsterapeut till dagrehabiliteringen i Gävle, Södertull, som vill bli en del av vårt engagerade team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta nära samtliga i teamet. Arbetet innebär både enskilda möten med patienter samt grupptillfällen. Alla patienter har sin egen rehabiliteringsplan och lokalerna möjliggör rehabilitering i vardagsaktiviteter.
Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning
• behandling/träning/planering av fortsatta aktiviteter samt uppföljning
• aktivitetsträning i samhället utifrån behov.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• vara del av en engagerad arbetsgrupp med ett bra och nära samarbete med trygga och erfarna kollegor, som tillsammans arbetar med utveckling av verksamheten.
• möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra tillsammans med andra människor och som har ett intresse för neurologisk rehabilitering. Du är lyhörd, kommunikativ och löser utmanande situationer på ett konstruktivt sätt samtidigt som du kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Då du har god förståelse för människors olika förutsättningar så kan du också anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Vidare är du strukturerad och kan planera och prioritera arbetet så att det passar den övriga verksamheten. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i team då detta är en viktig och stor del av vårt arbetssätt.
I rollen som arbetsterapeut ska du
• vara legitimerad arbetsterapeut.
För denna tjänst är det meriterande om du har erfarenhet av rehabiliteringsarbete vid neurologisk skada/sjukdom.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård Kontakt
Carina Sundh, Sveriges Arbetsterapeuter carina.sundh@regiongavleborg.se 073-068 42 50 Jobbnummer
10012108