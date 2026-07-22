Arbetsterapeut till Cancerrehabiliteringsmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Lund Visa alla sjukgymnastjobb i Lund
2026-07-22
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Är du intresserad av ett varierande och utvecklande arbete? Vill du vara på en arbetsplats som arbetar kontinuerligt med att nå mål om tillgänglighet, patientsäkerhet, lika vård och god arbetsmiljö? Då kanske detta är en tjänst för dig!
Cancerrehabiliteringsmottagningen ingår i Skånes universitetssjukhus (Sus) och bedriver rehabilitering för vuxna patienter som behandlas/har behandlats, vårdas eller följs upp medicinskt. Vi strävar efter att vara ett kunskapscentrum för cancerrehabilitering och att genom forskning, utbildning och handledning bidra till utveckling inom området. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling för patienten. Rehabiliteringen ska, utifrån patientens behov och önskningar, ge stöd och förutsättningar för att personen ska kunna leva ett bra liv.
På våra enheter i Lund och Malmö arbetar läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, lymfterapeuter, psykologer och sexolog i nära samarbete. Vi erbjuder behandling och rehabilitering enskilt och i grupp. De nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering samt lymfödem är vår utgångspunkt i vårt arbete.
Vidare arbetar vi kontinuerligt med strukturerade förbättringsarbeten för att nå mål om tillgänglighet, patientsäkerhet, lika vård och god arbetsmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med intresse av att arbeta inom onkologisk och hematologisk verksamhet. Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med patienten i fokus, och i ett nära samarbete med dina kollegor där du bidrar med din specifika kompetens som arbetsterapeut. Du arbetar både på avdelning och på mottagning och är involverad vid samordnad vårdplanering på de onkologiska och hematologiska avdelningarna. På avdelningarna har du ett nära samarbete med fysioterapeut. Dina arbetsuppgifter består även av att leda och utveckla gruppbehandlingar. Du arbetar såväl i ett cancerrehabiliteringsteam som individuellt med patienter.
En viktig del i rollen är att du ser patienten som ansvarig och delaktig i sin egen rehabilitering, där du som professionell kan bidra till att utveckla olika hanteringsstrategier, förmedla kunskap samt bidra till motivation och acceptans. Vi arbetar dagligen med förbättringsarbete, i vilket du förväntas delta aktivt och har chansen att utveckla arbetsterapiarbetet och även enheten i stort. Enheten har verksamhet i Malmö och Lund vilket kan innebära tjänstgöring på båda orterna, vid behov. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Meriterande är tidigare erfarenhet av rehabilitering inom somatiken. Du bör ha erfarenhet av kognitiv rehabilitering, arbetsrehabilitering, avdelningsarbete och av att arbeta med vardagsrevidering. Har du erfarenhet av att leda och utveckla målstyrd grupprehabilitering är det meriterande.
Som person stimuleras du av utmaningar, är ansvarstagande och har god förmåga att genomföra mer rutinartade arbetsuppgifter. I ditt arbete är du lösningsorienterad och kan sätta gränser och be om hjälp när det behövs. Du bemöter såväl patienter som kollegor utifrån sjukhusets och enhetens värdeord välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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222 42 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Malin Gårdell, Arbetsterapeut 040331059 Jobbnummer
10009355