Arbetsterapeut till BUP, avdelning S102
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-08-05
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med i arbetet för barn och ungdomar? Vi erbjuder en spännande, varierande och utvecklande arbetsplats med kollegor som har stor professionalitet och kompetens. Välkommen att bli en av oss!
Vårt erbjudande
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Vi är cirka 160 anställda som tillsammans utformar framtidens barnpsykiatri. Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken har vi en god arbetsmiljö samt ett varmt och öppet arbetsklimat med högt i tak. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning.
Avdelning S102 är den enda slutenvården i Östergötland och har sex vårdplatser. Här vårdas barn och ungdomar som har behov av dygnetruntvård relaterat till psykiatrisk problematik. Avdelningen arbetar dels utifrån ett akut uppdrag men också utifrån ett mer planerat utredande uppdrag.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på BUP slutenvård, avdelning S102 bedriver du barnpsykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete i samarbete med övriga teammedlemmar. Vi är ett positivt och ambitiöst gäng som förutom arbetsterapeut består av läkare, sjuksköterskor, skötare, dietist, kurator och psykolog. Tillsammans ansvarar vi för att vården håller hög kvalitet och utgår från den enskilda patientens behov.
I arbetsterapeutens arbete ingår det att utföra bedömningar och kartläggningar av aktivitet och delaktighet i vardagen. Dessa genomförs genom att göra kortare intensiva aktivitetsbedömningar utifrån specifik frågeställning. Bedömningarna kan bestå av kartläggning av processfärdigheter genom observation i praktisk aktivitet, kartläggning av sensorisk bearbetning, bedömning av finmotorik samt ADL-bedömningar. Tjänsten innefattar också samverkan med anhöriga, myndigheter och vårdgrannar samt verksamhetsutvecklande uppgifter kopplade till arbetsterapeutiska insatser på kliniken.
Vi erbjuder en trygg introduktion utifrån behov och erfarenhet, handledning och yrkesträffar. Goda möjligheter till vidare utbildning och utveckling finns. Arbetsplatsen är belägen i Tinnerbäckshuset på US och läkande vårdmiljö är här i fokus vilket också genererar en trevlig fysisk arbetsmiljö att trivas i.
Om dig
Legitimerad arbetsterapeut är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri och eller med barn är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg, ha en god samarbetsförmåga, vara strukturerad men samtidigt flexibel. Du kan ta egna beslut och du gillar utmaningar och vill vara med och skapa en god arbetsmiljö och bidrar med idéer till verksamhetsutveckling. Du trivs med att arbeta i team och kan på ett professionellt sätt delge kollegor din kunskap och syn på barnets behandling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning och ansökan
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset, Ingång 29 (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US Kontakt
vårdenhetschef
My Bergcrona 010-1034215 Jobbnummer
10022990