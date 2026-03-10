Arbetsterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen, Karlstad
2026-03-10
Vill du arbeta med barn och ungdomar som behöver habilitering och bidra till deras positiva utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig! Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med fokus på utveckling, samarbete och god arbetsmiljö.
Din arbetsplats
På vår arbetsplats jobbar vi med barn och ungdomar som har behov av habilitering. Vi arbetar tillsammans för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar i form av:
- Bästa möjliga funktion och aktivitet.
- Fysiskt och psykiskt välbefinnande.
- Delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor.
Barn- och ungdomshabiliteringen är uppdelad i två enheter där enhet 1 är riktad mot kognitiva funktionsnedsättningar och enhet 2 mot rörelsefunktionsnedsättningar. Denna tjänst är aktuell i enhet 2 och är en tillsvidareanställning.
Hos oss får du arbeta med drivna och engagerade kollegor. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och lägger mycket fokus på introduktion och mentorskap av nya medarbetare. Vi bedriver också ett strukturerat utvecklingsarbete med fokus på evidensbaserade gruppinsatser och ett utökat utbud av e-tjänster.
Vi är en hälsofrämjande arbetsplats som arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö. Hos oss har vi en friskvårdstimme i veckan, flextid för att planera sin arbetstid, friskvårdsbidrag och tillgång till gym i regionens lokaler.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
På barn- och ungdomshabiliteringen utför vi ett arbete som gör skillnad för många barn och familjer. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik beroende på vilka patienter vi träffar. Vi arbetar tillsammans i team med olika professioner runt patienten. Vi erbjuder även insatser för anhöriga och övrigt nätverk.
Som arbetsterapeut träffar du barnet på habiliteringen, i skolan och i hemmet. I vårt arbetet ingår bedömningar av aktivitets- och funktionsförmåga och sedan görs insatser i form av träning och kompenserande insatser. Vi utför hjälpmedelsutprovningar och omgivningsanpassningar samt utbildning till barn och dess omgivning. Som arbetsterapeut planerar du dina insatser självständigt i samarbete med teamet och jobbar nära barnhjälpmedelskonsulenter och tekniker på barnhjälpmedelscentralen som finns i samma byggnad. Yrkesgruppen jobbar aktivt med utveckling av arbetssätt och kompetensutveckling.
Hos oss får du får arbeta i tvärprofessionella team utifrån en helhetssyn på insatser riktade till barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Möjligheter finns även att påverka såväl verksamhetens som den egna professionens innehåll och utveckling. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling internt och externt både yrkesspecifikt och habiliteringsövergripande. Vid starten av din anställning så kommer du ingå i ett introduktionsupplägg där mentorsstöd ingår.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du behöver kunna arbeta självständigt men också tillsammans med andra då teamarbete är en stor del av vår verksamhet. Samarbete är A och O, både inom och utanför verksamheten, så din samarbetsförmåga är viktig. Det är även bra om du är intresserad av utvecklingsarbete utifrån din profession. Är du serviceinriktad och flexibel är det ett ytterligare plus.
Vi arbetar i hela Värmland och reser regelbundet till våra lokalkontor. Då arbetet därför medför resor i tjänsten är B-körkort ett krav, tillgång till leasingbil finns.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande så vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och ungdomshabilitering 2 Kontakt
Carina Branhammar, enhetschef 010-8316290,carina.branhammar@regionvarmland.se Jobbnummer
9789023