Arbetsterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen

I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Habiliteringen är en specialistverksamhet för personer med varaktiga funktionsnedsättningar i alla åldrar.
När du kommer till oss möts du av ett stort engagemang - vi är helt enkelt väldigt stolta över att jobba på habiliteringen! Det som gör att vi trivs extra bra är vår kultur. Den kännetecknas av öppenhet, hjälpsamhet och viljan att lära sig. Våra jobb är roliga, svåra och intressanta. Vi vill göra skillnad och skapa mervärde för personer med funktionsnedsättning.
Hos oss får du möjligheten att kombinera teamarbete och självständigt lärande, alltid ur ett hälsoperspektiv. Vi tror på att främja människors starka sidor. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att byta arbetsuppgifter och att utvecklas inom habiliteringen. Du får växa i din roll, det finns alltid saker att lära sig.
Nu söker vi en arbetsterapeut till habiliteringen barn/ungdom. Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi är i ett spännande utvecklings- och uppbyggnadsskede för att möta upp Region Kronobergs barn och ungdomar i deras behov av habilitering. Det har resulterat i nya innovativa arbetssätt! Välkommen till framtidens habilitering!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen möter du barn och unga med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Du kommer att arbeta nära varje barn och ungdom för att, utifrån individuella behov och förutsättningar, stärka delaktighet, självständighet och trygghet i vardagslivet.
I ditt arbete kartlägger och bedömer du aktivitetsförmåga och planerar tillsammans med barnet, ungdomen och familjen insatser som skapar fungerande struktur och rutiner i vardagen. Du arbetar aktivt med områden som tidsuppfattning, energihantering, aktivitetsbalans och delaktighet. Du förskriver, provar ut och följer upp kognitiva hjälpmedel samt vid behov även fysiska hjälpmedel, med fokus på att de ska göra verklig skillnad i vardagen.
Du kommer att arbeta både självständigt och nära andra professioner i ett tvärprofessionellt team. Tillsammans möter vi barnen där de befinner sig främst på habiliteringens mottagning men också, vid behov, i barnets eller ungdomens vardagsmiljöer såsom hem och skola. Samarbete med vårdnadshavare och andra viktiga personer runt barnet är en naturlig och viktig del av ditt arbete.
Vi hoppas att du vill bli del av ett engagerat team med kurator, specialpedagog, logoped, psykolog, fysioterapeut, sjuksköterska och läkare. Tillsammans arbetar vi för att stödja barnets utveckling och bidra till ökad livskvalitet.
Som ny arbetsterapeut hos oss ger vi dig en trygg start genom introduktion och kontinuerlig handledning.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare arbetat med barn/ungdomar med funktionsnedsättning är det meriterande. Tjänsten innebär visst resande vilket kräver att du har körkort.
Som person ser vi att du är stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt. Vidare är du samarbetsorienterad, har lätt för att anpassa dig och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. För att trivas i rollen behöver du även vara strukturerad, lösningsorienterad och snabbt kunna hitta lösningar på uppkomna problem. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
