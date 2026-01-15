Arbetsterapeut Till Asih Stockholm Södra Nacka
2026-01-15
Nu finns möjlighet att få arbeta som arbetsterapeut på ASIH Stockholm Södra Nacka.
Kan det vara något för dig?
ASIH Stockholm Södra är en av två regionsdrivna ASIH-verksamheter. Vi har ca 180 medarbetare fördelade på våra fem ASIH-team och vår specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning med 24 vårdplatser.
Vår verksamhet värderar korta beslutsvägar, ett positivt arbetsklimat och flexibilitet och som medarbetare inom ASIH Stockholm Södra ges du stora möjligheter till delaktighet och personlig utveckling. Vi arbetar i interprofessionella team där vi, med allas erfarenhet och kompetens, arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa vården.
Arbetet som arbetsterapeut inom ASIH är självständigt och varierande och alltid med patientens välbefinnande i fokus. Hos oss får du ett stort ansvar och frihet att planera och organisera din dag. Du arbetar i ett interprofessionellt team med lång erfarenhet. Vår målsättning är att tillsammans med patient och närstående skapa den bästa vården utifrån patientens behov. Avancerad sjukvård i hemmet innebär att vi möjliggör för svårt sjuka patienter att kunna vistas i hemmet trots ett stort vårdbehov.
Om tjänsten
Arbetsterapeutens roll inom ASIH är att stödja patienten i att upprätthålla de funktioner som patienten anser är viktiga samt uppnå bästa möjliga välbefinnande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden fokuserar på att tillvarata och anpassa aktivitetsförmåga och funktion genom bedömning, behandling och anpassning, genomföra individuella motiverande samtal, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel och bedömning av boendemiljö inför bostadsanpassning. Du kommer att delta i teamarbetet runt våra patienter och bistå ditt team med råd och stöd utifrån din profession.
Som arbetsterapeut inom ASIH Stockholm Södra är du en av fem arbetsterapeuter. Den paramedicinska gruppen består utöver arbetsterapeuter av fem fysioterapeuter, två dietister och 6 kuratorer. Du kommer att utgå från vårt på Nacka sjukhus och du kommer att få tillgång till en "egen" skåpbil med plats för hjälpmedel.
Tjänsten är ett vikariat på heltid, dagtid med möjlighet att jobba deltid mellan 80-100%.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
För att lyckas i din roll behöver du vara legitimerad arbetsterapeut samt inneha B-körkort. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom din profession. Du ska kunna arbeta självständigt i patienters hem och vara trygg med att göra bedömningar och fatta beslut i samråd med patient, närstående och team. Det är meriterande om du har erfarenhet av ASIH eller palliativ vård samt av digitala patientmöten.Dina personliga egenskaper
I vår organisation värdesätter vi egenskaper som trygghet, ansvarskännande, ödmjukhet, kommunikativ vilja, nyfikenhet och respektfullhet. Du har en holistisk människosyn och ser det psykosociala omhändertagandet som en viktig del i arbetet. Du har lätt för att samarbeta med kollegor, patienter och närstående.
Övrig information
Som anställd hos oss får du bland annat ta del av:
Flextidsavtal
Personlig kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Fri öppen sjukvård
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
