Arbetsterapeut till Arbetsterapimottagningen, Sundsvall

Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta på en enhet där du får vara med och skapa ett positivt arbetsklimat genom ett aktivt medarbetarskap, samtidigt som du får ett varierande arbete med goda möjligheter till yrkesutveckling? Välkommen till oss!
Från Arbetsterapimottagningen erbjuder vi specialiserad kompetens i arbetsterapi till sjukhusets vårdavdelningar och mottagningar. I arbetsgruppen finns ny kunskap blandat med bredd och spetskompetens. Här erbjuder vi ett roligt och utvecklande arbete med stöd av yrkescoach. Vi tillhandahåller individuell introduktion och relevant kompetensutveckling för dig som är ny i verksamheten. Vi har regelbunden internutbildning och goda möjligheter till yrkesutveckling. Hos oss finns det många spännande medicinska områden och möjligheter att specialisera sig inom både i slutenvård och öppenvård samt en grupp kollegor som hjälps åt i det dagliga arbetet.
Vi söker just nu två arbetsterapeuter inom specialistvården till Arbetsterapimottagningen i Sundsvall. Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-02-02. Kontakta oss och berätta vilket område i arbetsterapi som du är intresserad av och för att få information om vilka personal- och rekryteringsförmåner vi erbjuder.
Dina arbetsuppgifter
Utreda behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet
Genomföra arbetsterapeutiska åtgärder för att förebygga, förbättra och/eller kompensera nedsatt aktivitet och delaktighet
Vara delaktig i utveckling av kunskapsbaserad, säker och hållbar arbetsterapi
Teamarbete
Samverkan med andra vårdgivare
Handleda studenter under arbetsterapeututbildning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har arbetat som arbetsterapeut inom specialistvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
